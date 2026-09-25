Selektore, šta igra Srbija? Veljko Paunović probao 49 fudbalera i ništa nam nije jasno

Fudbalska reprezentacija Srbije za godinu dana promijenila skoro 50 igrača, a čini se da niko ne zna ko je standardan reprezentativac u mandatu Veljka Paunovića.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Grčke (2:1) u Beogradu, na početku novog izdanja A divizije Lige nacija. Taj poraz mogao bi da ima presudan uticaj na konačni plasman Srbije, ali... Čini se da reprezentacija u ovom trenutku ima i veće probleme, odnosno probleme koje bi trebalo rješavati pre nego što se uopšte i razmišlja o rezultatima.

Prije svega, teško je uopšte definisati ko je u ovom trenutku reprezentativac Srbije. Tokom selektorskog mandata Veljka Paunovića seniorska selekcija Srbije imala je četiri okupljanja i (za sada) sedam odigranih utakmica. Na tim mečevima minute u dresu reprezentacije upisalo je čak 49 fudbalera, a još šestorica su imali priliku da budu na klupi za rezerve. Sasvim je očigledno da se pojedini reprezentativci Srbije međusobno uopšte ne poznaju.

Ajde, da budemo potpuno pošteni, bilo je tu i problema za Veljka Paunovića - posebno u onom junskom okupljanju. Nakon naporne sezone, dok su se ostali spremali za Mundijal, srpski reprezentativci masovno su otkazivali selektoru koji je onda promijenio plan i praktično sastavio superligašku reprezentaciju da vidi na koga može da računa za naredni period.

Tada su šansu da igraju za nacionalni tim dobili i momci od kojih se ne očekuje da budu nosioci igre u bliskoj budućnosti. Ne čudi što je bilo očigledno da u takvom odnosu snaga fali kvaliteta za rivale poput Zelenortskih Ostrva i Meksika. Uostalom, to reprezentativno okupljanje i jeste bilo jedno od najgorih iskustava u istoriji nacionalnog tima, pa je Veljko Paunović pomislio da je on krivac i da treba da podnese ostavku. U međuvremenu mu se želja za radom na klupi Srbije vratila, ali...

Srbija je, čini se, nastavila da luta i na narednom okupljanju. Selektor Veljko Paunović saopštio je spisak za mečeve protiv Grčke, Holandije (dva puta) i Njemačke prije nedjelju dana i odmah je bilo očigledno da ima krupnih promjena u odnosu na ono što smo ranije gledali i na ono što se smatralo da je "izabrani put" nacionalnog tima.

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Ovog puta zbog povreda nisu pozvani Aleksandar Mitrović, Nikola Milenković i Veljko Milosavljević, ostao je znak pitanja pored Predraga Rajkovića, a zbog povrede je dolazak na okupljanje otkazao Dušan Vlahović. Svi oni su bili ili bi trebalo da budu važan dio nacionalnog tima. Važni za reprezentaciju u budućnosti trebalo bi da budu i fudbaleri poput Ognjena Mimovića (U21) i Andrije Maksimovića (ostao u klubu), koji trenutno nisu u timu, kao i fudbaleri poput Aleksandra Stankovića (klupa), Lazara Samardžića (klupa) i Koste Nedeljkovića (van protokola) koji nisu igrali protiv Grčke.

Zanimljivo je da su do meča protiv Grčke Ognjen Mimović i Aleksandar Stanković bili jedini fudbaleri koji su odigrali svih šest mečeva pod komandom Veljka Paunovića. Na sedmoj utakmici ih nije bilo, ali su prve mečeve u selektorskom mandatu Veljka Paunovića upisali Nemanja Maksimović, Dušan Tadić, Petar Sukačev i Mihajlo Cvetković. Logično je da se sada zapitamo ko je tu zapravo seniorski reprezentativac?

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Selektorski mandat Veljka Paunovića traje od novembra 2025. godine, a u tom periodu po jednu utakmicu za nacionalni tim imaju Nemanja Maksimović, Dušan Tadić, Dušan Vlahović... Dvije utakmice ima Nemanja Radonjić, koji je trenutno bez kluba i kilometrima daleko od nacionalnog tima. Tri ima Njegoš Petrović, četiri Veljko Birmančević... I niko nema svih sedam utakmica.

Do kraja reprezentativnog prozora, odnosno na mečevima protiv Holandije i Njemačke, za reprezentaciju Srbije u mandatu Veljka Paunovića mogli bi da debituju još desni bek Lazar Nikolić, štoper Srđan Babić i centralni vezni Stefan Džodić. Ukoliko bi se to desilo, Srbija bi u samo godinu dana imala više od 50 seniorskih reprezentativaca i to bez jasno podijeljenih uloga i plana o tome šta joj je potrebnije za budućnost - rezultat ili projekat za koji će neko morati glasnije da se zauzme u javnosti.

Broj mečeva u rerprezentaciji od kako je Veljko Paunović selektor:

Sedam mečeva - Niko

Šest mečeva - Strahinja Pavlović, Strahinja Eraković, Aleksandar Stanković, Ognjen Mimović

Pet mečeva - Filip Kostić, Luka Jović, Saša Lukić

Četiri meča - Andrija Živković, Nikola Milenković, Veljko Birmančević, Aleksa Terzić, Nemanja Gudelj, Lazar Samardžić

Tri meča - Sergej Milinković-Savić, Predrag Rajković, Nikola Simić, Kosta Nedeljković, Stefan Bukinac, Njegoš Petrović, Dejan Joveljić

Dva meča - Filip Stanković, Vanja Milinković-Savić, Aleksandar Mitrović, Petar Stanić, Adem Avdić, Nikola Štulić, Vukašin Đurđević, Vladimir Lučić, Vanja Dragojević, Jovan Milošević, Vasilije Kostov, Lazar Ranđelović, Mijat Gaćinović, Marko Grujić, Nemanja Radonjić, Dejan Zukić, Mihailo Ivanović

Jedan meč - Mihajlo Cvetković, Dušan Tadić, Ivan Ilić, Nemanja Maksimović, Dušan Vlahović, Aleksandar Katai, Veljko Ilić, Mirko Milikić, Petar Petrović, Andrija Maksimović, Petar Sukačev, Đorđe Petrović

Bez mečeva - Petar Ratkov, Luka Lijeskić, Srđan Babić, Luka Ilić, Miloš Veljković, Veljko Milosavljević, Mihailo Ristić

Trenutno na spisku - Lazar Nikolić, Stefan Džodić

Pogledajte 00:23 Selektor Grčke Ivan Jovanović opsovao posle gola Izvor: Arena 2 Premium Izvor: Arena 2 Premium

(MONDO)