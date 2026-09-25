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Dvojica švajcarskih fudbalera na meti selektora Srbije

Dvojica švajcarskih fudbalera na meti selektora Srbije

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Fudbalski savez Srbije i Veljko Paunović u pregovorima sa dvojicom mladih fudbalera srpskog porijekla iz Švajcarske.

veljko paunovic dovodi pojacanja u reprezentaciju Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Grčke (2:1) na početku novgo izdanja Lige nacija i to je samo jedan od problema koje nacionalni tim trenutno ima. Selektor Veljko Paunović za godinu dana nije uspio na pravi način da formira igrački kadar i napravi okosnicu nacionalnog tima, a novih promjena moglo bi da bude i u budućnosti!

Kako prenose švajcarski mediji, Fudbalski savez Srbije i Veljko Paunović spremni su da otmu dvojicu fudbalera iz te zemlje. Napadač Andreja Vasović i vezni fudbaler Mladen Mijajlović na meti su selektora. Kontakti su već uspostavljeni, a dvojici fudbalera predočeno je šta ih čeka ako prihvate poziv Srbije.

Portal "Blu njuz" tvrdi da je Veljko Paunović lično komunicirao sa Vasovićem i da ga je tom prilikom ubjeđivao da promijeni nacionalni tim. Navodno, srpski selektor je novom napadaču Klub briža predstavio projekat, odnosno ulogu koju mu je namjenio u selekciji Srbije ako odluči da promijeni nacionalni tim.

Za oko srpskom selektoru zapao je i Mijajlović, kojeg je fudbalski oblikovao Arau. Primijetio ga je Frajburg gdje je odigrao jednu sezonu za omladince, a sada je dio rezervnog tima koji igra u četvrtom rangu njemačkog fudbala. Njegov iskorak u seniorskom fudbalu tek se očekuje i Srbija želi da ga "obezbijedi" prije nego što ga uzme Švajcarska.

Mladen Mijalović igra u veznom redu, dok je Andreja Vasović klasičan napadač. Imajući u vidu da su obojica tek postali punoljetni, teško je zamisliti da bi bili instant pojačanja za seniorsku reprezentaciju Srbije. Inače, u mladoj reprezentaciji Švajcarske igra još i Lun Srdanović, momak koji takođe ima srpsko porijeklo.

Bonus video:

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01:07
Magija Tadića i gol Srbije
Izvor: Arena 2 Premium
Izvor: Arena 2 Premium

(MONDO)

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Tagovi

Veljko Paunović Srbija

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