Janik Siner se povlači sa turnira u Kini zbog povrede koljena, nakon tri mjeseca odsustva sa terena. Navijači su zabrinuti za njegov povratak.

Izvor: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / IPA / Profimedia

Italijanski teniser Janik Siner odlučio je da se povuče sa turnira u Kini, kao što se doduše i očekivalo. Siner kuburi s povredama još od Vimbldona, na kome je osvojio titulu pobijedivši u finalu Sašu Zvereva, a verovali ili ne od tada nije odigrao niti jedan meč, pitanje je i kada će.

Siner se povlačio sa turnira koji su slijedili poslije Vimbldona, nismo ga vidjeli na mastersima u Montrealu, potom ni u SAD, dok ga nije bilo ni na US Openu. Sada se povukao i sa turneje u Kini i navijači su već nervozni.

Šta je povrijedio Siner?



"Želim da pozdravim navijače iz Kine, ali moram da objavim da neću igrati u Pekingu ove godine", rekao je Siner i potvrdio da ima problem sa koljenom, iako se spekulisalo o više stvari: "Moje koljeno nije spremno u potpunosti i zato nisam spreman da se još takmičim, ali probaću da se vratim na teren što prije. Nedostaju mi turniri, navijači, posebno oni gdje sam bilježio lijepe rezultate. Razočaran sam što neću moći da branim titulu ove godine, ali nadam se da ću naredne".

U ovoj sezoni Janik Siner je inače izgubio samo tri meča, ima učinak od 44-3, a osvojio je i šest titula. Iako je razočarao na Australijan openu (polufinale) i Rolan Garosu (drugo kolo), osvojio je Vimbldon i još pet titula - Dohu, Indijan Vels, Majami, Monte Karlo, Madrid i Rim.

Novak dolazi u Peking

Vidi opis "Ja se povlačim": Janik Siner poslije tri mjeseca objavio šta mu je Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Na turniru serije 500 u Pekingu tako nećemo gledati prošlogodišnjeg šampiona, ali hoćemo Novaka Đokovića koji se poslije 11 godina vraća. Dominirao je nekada na ovom turniru i vidjećemo da li će na njemu povratiti staru formu za nastavak sezone.

Srpski as je obećao navijačima da će se vratiti u Kinu i ispunio je obećanje. U Pekingu je podigao pehar rekordnih šest puta i ima skor od 29-0. Taj rekord stoji više od deceniju i nadamo se da ga neće ugroziti ovogodišnjim nastupom. Turnir u Pekingu igra se od 30. septembra.