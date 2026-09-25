Nevesinjski Velež odgovorio Zvijezdi 09 i Borisu Stanišiću: "Sudijske greške nisu izgovor za omalovažavanje protivnika"

Velež iz Nevesinja je savladao Zvijezdu 09 u Prvoj ligi Republike Srpske (2:1), a onda je uslijedilo "treće poluvrijeme".

Izvor: Promo/FK Velež Nevesinje

Najprije je tim iz etno sela Stanišići u saopštenju žestoko optužio hercegovački tim čak i za "prijetnje i hvatanje za vrat, rekavši da to ne smije biti sastavni dio fudbala", a dan kasnije u petak je uslijedio saopštenje Veleža, koje prenosimo u cijelosti.

"Povodom saopštenja FK Zvijezda 09 nakon odigrane utakmice u Nevesinju, FK Velež Nevesinje smatra svojom obavezom da, prije svega zbog sportske javnosti, svojih igrača, navijača, ljudi koji vode klub i imena koje ovaj klub nosi već gotovo jedan vijek, odgovori na niz iznesenih tvrdnji.

Uz puno poštovanje prema FK Zvijezda 09, njihovim igračima, upravi kluba i svemu što rade na razvoju svog kluba, smatramo da poštovanje mora biti obostrano. Isto tako, smatramo da se činjenice ne mogu zamjenjivati pretpostavkama, niti se na osnovu nekoliko situacija sa jedne utakmice može dovoditi u pitanje odnos FK Velež prema gostujućem klubu, njegovo gostoprimstvo, tradicija i sportski integritet.

Prije svega, nije tačna tvrdnja da FK Zvijezda 09 nije priznat „čist pogodak“, odnosno da je lopta prešla gol-liniju približno 30 centimetara. Snimak predmetne utakmice postoji i na osnovu njega se navedena situacija može analizirati i utvrditi šta se zaista dogodilo. Upravo zbog toga smatramo da nije primjereno subjektivni utisak sa terena predstavljati kao nesporno utvrđenu činjenicu.

Što se tiče situacije u kojoj je pomoćni sudija signalizirao ofsajd nakon izvođenja auta, ne sporimo da je napravljena sudijska greška. Sudijske greške se dešavaju i sastavni su dio fudbala, koliko god svi željeli da ih bude što manje. Međutim, između činjenice da je sudija pogriješio i tvrdnje da bi FK Zvijezda 09 iz te akcije sigurno postigao izjednačujući pogodak postoji velika razlika.

Na osnovu čega se može tvrditi da bi pogodak bio postignut?

Da li bi akcija završila golom, odbranom golmana, promašajem, intervencijom odbrane ili na neki drugi način, niko ne može znati. Sve drugo je pretpostavka i pretpostavljeni pogodak ne može se naknadno predstavljati kao činjenica.

Pokušaj da se na osnovu jedne sudijske greške i drugih situacija koje se naknadno predstavljaju kao sporne, izvede zaključak o nekorektnom odnosu FK Velež Nevesinje prema gostima, smatramo potpuno neutemeljenim. Ne postoji nijedan razlog zbog kojeg bi FK Zvijezda 09 smetao FK Velež Nevesinje.

Poštujemo taj klub, kao što poštujemo i sve druge klubove sa kojima se takmičimo. U Republici Srpskoj postoji veliki broj klubova, svaki sa svojim ambicijama, problemima, rezultatima i načinom rada. FK Velež nema potrebu da bilo kome osporava pravo da se razvija, ulaže i napreduje, ali isto tako neće prihvatiti da se njegovom imenu pripisuju motivi i epiteti za koje ne postoji nikakav osnov.

VELEŽ IMA TRADICIJU POSTOJANJA 94 GODINE

FK Velež Nevesinje osnovan je 1932. godine. U 2026. godini to znači 94 godine postojanja jednog fudbalskog kluba. Devedeset četiri godine nisu samo broj. To su generacije igrača, trenera, sportskih radnika, navijača i porodica koje su odrastale uz isti grb. To su pobjede i porazi, dobri i teški periodi, promjene sistema i takmičenja, usponi, padovi i ponovna vraćanja. To je gotovo cijeli jedan vijek u kojem je klub morao mnogo puta iznova dokazivati da zna da opstane.

Takva tradicija se ne stvara preko noći. Ne dobija se saopštenjem, ne kupuje se infrastrukturom i ne mjeri se jednom sezonom ili jednom utakmicom. Tradicija se gradi decenijama i čuva generacijama.

Upravo zato FK Velež izuzetno vodi računa o svom imenu. Vodimo računa da utakmice protiču u sportskom duhu, da naši igrači budu kolegijalni, da gosti budu dočekani kako dolikuje i da Uprava kluba učini sve što je u njenoj moći da organizacija bude na nivou koji jedno ozbiljno takmičenje zahtijeva. Klub koji postoji od 1932. godine nema potrebu da svoj identitet gradi omalovažavanjem bilo kojeg drugog kluba.

A da li FK Velež nekome smeta?

Moguće je. Klub sa gotovo vijekom tradicije, prepoznatljivim identitetom i ljudima u Upravi koji iza sebe imaju ozbiljno profesionalno igračko i sportsko iskustvo svakako može biti predmet različitih interesa, procjena i tumačenja.

Ali mi se time nećemo baviti. Naš odgovor će, kao i prethodne 94 godine, biti teren, rad i opstanak kluba.

O DOGAĐAJIMA NAKON UTAKMICE



Što se tiče događaja nakon završetka utakmice, u prostoru svlačionica došlo je do verbalnog sukoba između pojedinih članova domaće i gostujuće ekipe.

Takva situacija nije i nije mogla imati bilo kakav uticaj na krajnji rezultat već završene utakmice. Povišene emocije i adrenalin nakon utakmice nisu opravdanje za neprimjereno ponašanje bilo koga, i FK Velež ih ne opravdava. Međutim, verbalne rasprave nakon utakmica, nažalost, nisu nepoznata pojava u fudbalu, što je sigurno poznato i ljudima iz FK Zvijezda 09, kao i svima koji duže vrijeme učestvuju u takmičenjima.

Istovremeno, ozbiljne tvrdnje o fizičkom napadu, hvatanju za vrat i prijetnjama ne bi trebalo utvrđivati putem medijskih saopštenja. Ukoliko takvi navodi postoje, postoje i nadležni organi, službena lica, delegat utakmice, zapisnici i procedure kojima se utvrđuju činjenice i odgovornost.

FK Velež nema ništa protiv da se svaka činjenica utvrdi, ali ima protiv toga da se prije takvog utvrđivanja javnosti servira gotov zaključak i na osnovu njega stvara slika o našem klubu i našem domaćinstvu.

MLADI IGRAČI ZASLUŽUJU PODRŠKU - ALI NA TERENU PRAVILA VAŽE JEDNAKO ZA SVE

Posebno želimo naglasiti da nam je izuzetno drago kada se mladi ljudi odlučuju za sport i kada klubovi ulažu u mlađe kategorije. To je dobro za fudbal i za društvo i svaki ozbiljan klub takvu politiku treba da podrži.

Poštujemo odluku FK Zvijezda 09 da ove sezone značajan prostor pruži mladim fudbalerima.

Ali činjenica da je neka ekipa mlada ne može predstavljati poseban takmičarski status niti osnov za drugačije kriterijume na terenu. Kada utakmica počne, svi registrovani igrači su učesnici istog takmičenja, bore se za iste bodove i za njih važe ista pravila.

Zato moramo reagovati i na način na koji gospodin Stanišić potencira prosječnu starost ekipe, jer Propozicije takmičenja m:tel Prve lige Republike Srpske za sezonu 2026/2027 upravo uređuju pitanje nastupa mladih, odnosno bonus igrača.

Član 28 – Pravo nastupa igrača propisuje: Na prvenstvenim utakmicama svaka ekipa mora u zapisniku imati najmanje tri (3) prijavljena igrača mlađa od dvadeset jedne godine (21) starosti, od kojih najmanje dva (2) moraju biti u igri cijelim tokom utakmice.

Ukoliko ekipa započne utakmicu bez dovoljnog broja bonus igrača iz prethodnog stava, snosiće posljedice iz Pravilnika o takmičenjima FSRS i Disciplinskog pravilnika FSRS.

Ukoliko iz igre izlazi igrač mlađi od dvadeset jedne godine (21) starosti i ekipa ostaje bez najmanje dva (2) igrača mlađih od dvadeset jedne godine starosti u igri, mora ući igrač koji ispunjava ovaj kriterijum kako bi navedeni uslov bio ispunjen. Ukoliko klub nema više igrača koji ispunjavaju ovaj kriterijum, nastavak utakmice igraju sa igračem manje.

Prema tome, razvoj mladih igrača jeste vrijednost koju podržavamo, ali mladost ekipe nije argument kojim se može zahtijevati drugačiji odnos protivnika ili drugačiji kriterijum na terenu.

Mladi igrači zaslužuju zaštitu i podršku. Ali zaslužuju i da od prvog dana uče da u seniorskom fudbalu pravila važe jednako za sve.

O INFRASTRUKTURI I „LIVADAMA“

Ulaganje u jedan fudbalski klub, bilo da je riječ o infrastrukturi, omladinskom pogonu, igračkom kadru ili svakodnevnom funkcionisanju, ogroman je izazov. I to dobro zna svako ko je ikada vodio sportski kolektiv. FK Velež Nevesinje ulaže u svoj klub. Uz pomoć i saradnju sa Fudbalskim savezom Republike Srpske radi se na postavljanju nove vještačke trave i unapređenju uslova za rad i takmičenje.

Smatramo neprimjerenim da se u javnom saopštenju tereni drugih klubova nazivaju „livadama“, a njihovi objekti omalovažavaju, posebno kada se istovremeno poziva na međusobno poštovanje.

Standardi infrastrukture postoje i o njima odlučuju nadležne institucije kroz licenciranje i propozicije takmičenja. Nije na jednom klubu da drugim klubovima putem medija dijeli sertifikate o tome ko je dovoljno „moderan“, a ko nije.

Neko ima više mogućnosti, neko manje. Neko ulaže deset godina, neko devedeset četiri. Ali dostojanstvo jednog kluba ne određuje cijena njegove infrastrukture. 94 godine se ne preskaču.

FK Velež je osnovan 1932. godine. Gotovo jedan vijek kasnije, još smo ovdje. I tu činjenicu ne navodimo da bismo omalovažili bilo koji mlađi klub. Naprotiv. Svim klubovima koji danas grade svoj put želimo da traju. Želimo im da imaju dovoljno energije, ljudi, sredstava i, prije svega, strpljenja da prođu kroz decenije koje svaki veliki sportski kolektiv mora proći.

Želimo to i FK Zvijezda 09.

Jer nije teško započeti priču. Mnogo je teže sačuvati je kroz generacije. Nije teško imati dobru godinu. Teško je imati decenije uspona i padova i opet ostati na nogama. Nije teško govoriti o tradiciji. Izazovno je ali i ponosno, jednog dana iza sebe imati 94 godine koje tu tradiciju dokazuju.

Zato se FK Velež nema potrebu ni sa kim nadmetati u tome čija je priča važnija. Mi poštujemo ambicije FK Zvijezda 09, njihov rad sa mladim igračima i njihovo pravo da grade svoju istoriju. Želimo im da imaju strpljenja za sve izazove koji ih na tom putu čekaju i da jednog dana i oni mogu govoriti o generacijama koje su gotovo cijeli vijek čuvale ime jednog kluba.

Tada će još bolje razumjeti zašto mi danas toliko odlučno i ponosno čuvamo svoje. Na kraju, FK Velež Nevesinje ne traži ničiju naklonost, povlašten položaj niti poseban tretman.

Tražimo samo ono što očekujemo i od sebe: da se činjenice nazivaju činjenicama, pretpostavke pretpostavkama, da se poštuju protivnici i da se ugled jednog kluba ne dovodi u pitanje olako.

Poštujemo sve klubove. Očekujemo isto poštovanje prema FK Velež Nevesinje.

S poštovanjem, FK VELEŽ NEVESINJE".

(MONDO)