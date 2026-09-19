Laktaši nastavljaju da gaze, Leotar drži priključak za liderom

Slavlje dvije prvoplasirane ekipe u šestom kolu Prve lige Republike Srpske.

Izvor: Promo/FK Laktaši/Nikola Srdić

U prvom meču šestog kola Prve lige Republike Srpske Leotar je slavio u gostima protiv Zvijezde 09 rezulatom 4:1 i tako produbio krizu ekipe iz Etno-sela Stanišići, koja je u zoni ispadanja uprkos promjeni trenera.

Briljirao je dvostruki strijelac Sergej Bogdanić, koji je zadržao Trebinjce uz bok lideru iz Laktaša, koji nastavljaju sjajnu prvenstvenu seriju.

Tim Slobodana Starčevića zabilježio je i šesti uzastopni trijumf (2:1), a i u duelu sa zvorničkom Drinom u strijelce se upisao sjajni Milan Šikanjić.

Do bodova u ovom kolu stigli su još Kozara protiv Veleža, odnosno Famos u duelu sa Romanijom. Dva susreta na programu su večeras u Prijedoru i Aleksandrovcu, a posljednji dvoboj ove runde u nedjelju igraju Omarska i Slavija.

PRVA LIGA RS - 6. KOLO:

Zvijezda 09 - Leotar 1:4 (0:2)

/Dragičević 58 - Aćimović 11, Bogdanić 12, 65, Cmiljanović 89/

Laktaši - Drina 2:1 (2:0)

/Šikanjić 4, Knežević 10 - Janjić 47/

Kozara - Velež 1:0 (0:0)

/Maksimović 47/

Famos - Romanija 3:1 (1:0)

/Balić 35, 73, Škrba 80 - Velinov 87/

Rudar Prijedor - Sutjeska (19.00)

Potkozarje - Majevica (19.30)

Nedjelja:

Omarska - Slavija (16.00)



