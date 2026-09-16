Zvijezda 09 ima novog trenera: Mladi stručnjak iz Srbije naslijedio Nebojšu Đekanovića

Klub iz Etno-sela Stanišići imenovao novog trenera.

Izvor: Promo/FK Zvijezda 09, AI generated

Prvoligaš Republike Srpske iz Etno-sela Stanišići ekspresno je reagovao nakon okončanja saradnje sa Nebojšom Đekanovićem i imenovao novog šefa stručnog štaba.

Trener Zvijezde 09 ubuduće će biti Dejan Paunković, mladi 32-godišnji stručnjak iz Srbije, koji posjeduje UEFA A licencu, a debi na klupi Semberaca imaće već danas u meču Kupa Republike Srpske protiv paljanske Romanije.

Paunković u Zvijezdu 09 stiže nakon angažmana u Radničkom iz Kragujevca, gdje je bio asistent u stručnom štabu Boška Bandovića. Prethodno je vodio Dinamo Pančevo, a jednu sezonu radio je i u Libiji, u klubu Al Naser.

"Prvi trening bio je ujedno trening upoznavanja i priprema za kup utakmicu. Pred nama je nimalo lak zadatak. Očekuje nas ciklus srijeda–subota i dosta teških protivnika. Kroz treninge i utakmice moramo brzo da se upoznamo i dođemo do pozitivnog rezultata koji je ovom klubu, sa dugom tradicijom, prijeko potreban. Raduje me što imamo mladu ekipu, posebno jer sam i u prethodnim klubovima imao priliku da radim sa mladim igračima. Oni predstavljaju budućnost svakog kluba koji ozbiljno radi na njihovom razvoju. Protiv Romanije očekujem reakciju ekipe. Biće određenih promjena i priliku će dobiti i igrači koji su u prethodnom periodu imali manju minutažu. Ova utakmica će nam mnogo značiti da se dodatno upoznamo i pripremimo za prvenstveni meč u subotu", poručio je Paunković.