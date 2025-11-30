BSK prokockao šansu za jesenju titulu: "Romantičari" poraženi u posljednjoj utakmici u 2025. godini

Ekipa Denisa Maleševića doživjela je poraz u etno-selu Stanišići, poslije čega je tim Laktaša promovisan u jesenjeg šampiona Prve lige Republike Srpske.

Banjalučki BSK nije uspio da se okiti jesenjom titulom u Prvoj ligi Republike Srpske.

"Romantičarima" je za pol-poziciju pred odlazak na zimsku pauzu bila potrebna pobjeda na gostovanju Zvijezdi 09, u zaostalom meču 16. kola. Bili su na dobrom putu da je ostvare, postigavši vodeći pogodak u 61. minutu, ali je ekipa iz etno-sela Stanišići ekspresno, za samo dva minuta, dva puta poentirala i ostavila izabranike Denisa Maleševića bez jesenjih počasti.

Iz ovakvog ishoda profitirali su Laktaši, koji će u 2026. godinu ući uz dva boda prednosti u odnosu na banjalučki sastav (Laktaši 35, BSK 33).

Gosti su pogotkom Davida Gavrića stekli prednost, koja je na snazi bila 15 minuta. Izjednačenje Zvijezdi 09 donio je Mahir Rahimić, dok je konačan rezultat postavio Dragan Došlo.

Takmičenje u Prvoj ligi Republike Srpske nastaviće se posljednjeg dana februara, utakmicama 18. kola.

BSK će u toj rundi biti slobodan, a prvu zvaničnu utakmicu u 2026. godini "romantičari" će odigrati sedam dana kasnije, kada će dočekati nevesinjski Velež.

Nakon 26 kola, liga će biti podijeljena na plej-of, u kojem će nastupiti timovi plasirani od prvog do šestog mjesta, i plej-aut, u kojem će zaigrati sve preostale ekipe.

Raspored odigravanja utakmica, po jednokružnom formatu, biće određen prema plasmanu timova nakon 26 kola (takmičarski broj ekipe biće određen na osnovu plasmana).

100. NASTUP MLADENA DUJKOVIĆA

Prije početka utakmice, kapitenu tima iz etno sela Stanišići Mladenu Dujkoviću uručen je posebni dres povodom 100. nastupa u crveno-bijelom dresu.

U ime kluba, prigodni poklon je kapitenu uručio tehnički direktor Zvijezde 09 Mitar Rašović, uz prisustvo stručnog štaba i saigrača, koji su na simboličan način odali priznanje njegovoj dugogodišnjoj posvećenosti, radu i doprinosu uspjesima kluba.







