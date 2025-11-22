logo
Snijeg otkazao utakmicu Prve lige Republike Srpske

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Zbog obilnih snježnih padavina, utakmica 17. kola Prve lige Republike Srpske je otkazana, potvrđeno je u oba kluba.

Snijeg otkazao utakmicu Prve lige Republike Srpske Izvor: Shutterrstock

Meč između lidera na tabeli Laktaša i Omarske, koji je trebao biti odigran u subotu od 13 časova, otkazan je zbog snijega, koji od sinoć neprestano pada u Republici Srpskoj.

Najprije se Omarska oglasila na društvenim mrežama da susret neće biti odigran, a potom su to isto učinili i u laktaškom klubu.

Iz Omarske je objavljeno da je Takmičarska komisija potvrdila odgađanje i da će meč biti odigran u srijedu.

„Odlukom takmičarske komisije, utakmica Laktaši - Omarska je odgođena zbog snježnih padavina. Novi termin utakmice je u srijedu 26.11.2025.godine u 13.00“, saopšteno je iz ovog kluba.

Laktaši su samo saopštili da utakmice neće biti, ali nisu naveli novi termin odigravanja.

„Današnji meč je otkazan zbog vremenskih neprilika. O novom terminu ćete biti naknadno obaviješteni“, saopšteno je iz Laktaša, koji su na prvoj poziciji sa 32 boda, dok je Omarska na 12. mjestu sa 14.

Zasad nema potvrda o odgođanju mečeva u Istočnom Sarajevu, gdje Slavija dočekuje Velež iz Nevesinja, odnosno meč između Zvijezde 09 i banjalučkog BSK-a u Ugljeviku. Obje utakmice zakazane su za 13 časova.

(MONDO)

Tagovi

Prva liga RS FK Laktaši FK Omarska

