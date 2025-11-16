logo
"Minimalac" Leotara za tri boda u derbiju starih rivala!

"Minimalac" Leotara za tri boda u derbiju starih rivala!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Leotar je trijumfovao nad Kozarom u 16. prvoligaškom kolu.

FK Leotar Trebinje Izvor: Promo/FK Leotar Trebinje

U duelu starih rivala, bodovi su pripali domaćinu. Leotar i Kozara odmjerili su snage na Policama u meču 16. kola Prve lige Republike Srpske, a do bodova je trebinjski sastav stigao pogotkom Nikole Dišića iz 64. minuta.

Današnjim trijumfom, trebinjski prvoligaš je stigao do 27 bodova, pet manje od prvoplasiranih Laktaša i tri manje od BSK-a, koji se nalazi na drugoj poziciji.

Upravo će "romantičari" iz Banjaluke biti akteri posljednje utakmice šesnaeste runde, koja se predstojeće subote. Gostovaće Zvijezdi 09, koja je trenutno na petoj poziciji prvoligaškog karavana sa 21 bodom.

PRVA LIGA RS – 16. kolo

Leotar – Kozara 1:0

Odigrano u subotu:

Omarska – Velež 2:1

Vlasenica – Romanija 2:1

Famos – Sutjeska 1:1

Laktaši – Drina 3:0

22. novembar:

Zvijezda 09 – BSK

Slobodna Slavija.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

