Het-trik Cmiljanovića i "petarda" za poluvrijeme: Drina demolirala Omarsku, pobjeda BSK-a

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Odigrana prva tri susreta 15. kola m:tel Prve lige Republike Srpske.

FK Drina Zvornik, fudbaleri Drine iz Zvornika Izvor: Promo/FK Drina Zvornik

Prva tri susreta 15. kola m:tel Prve lige Republike Srpske odigrana su danas, a mnogo više uspjeha imali su domaćini.

Na Gradskom stadionu u Zvorniku Drina je već u prvih 45 minuta demolirala Omarsku. Bilo je 5:0 za Zvorničane, a tri gola postigao je sjajni Sreten Cmiljanović. Već u četvrtom minutu domaći su poveli, u 29. minutu Cmiljanović je postigao drugi gol, dok je u finišu prvog poluvremena kompletirao het-trik.

U međuvremenu, mrežu Omarščana tresli su još Jovan Miletić i mladi Nigerijac Endi Oregbe Ogede.

Lider prvenstva dugo se mučio sa Vlasenicom, ali je ipak stigao do trijumfa. Banjalučki BSK na stadionu u Krupi na Vrbasu poveo je početkom drugog poluvremena golom Staše Baštića, a rezultat se do kraja nije promijenio.

Romanija i Famos podijelili su bodove odigravši 1:1.

U večernjem terminu, od 16 časova, u Foči će igrati Sutjeska i Laktaši, dok su preostali susreti u Gradišci i Istočnom Sarajevu na programu u nedjelju od 13 časova. Kozara će ugostiti Zvijezdu 09, a Slavija Leotar.

M:TEL PRVA LIGA RS - 15. KOLO:

Drina - Omarska 5:0 (5:0)
/Cmiljanović 4, 29, 45, Miletić 32, Ogede 39/

Romanija - Famos 1:1 (0:1)
/Radović 52 - Stjepanović 9/

BSK - Vlasenica 1:0 (0:0)
/Baštić 46/

Sutjeska - Laktaši (16.00)

Nedjelja:

Kozara - Zvijezda 09 (13.00)
Slavija - Leotar



Tagovi

Prva liga RS FK Drina Zvornik FK Omarska

