Remi u derbiju Prve lige RS: Laktaši i BSK podijelili plijen

Autor Haris Krhalić
0

Nakon odigranog 13. kola bez promjene na čelu tabele.

fk laktaši Izvor: Promo/FK Laktaši

Fudbaleri Laktaša i BSK-a u okviru 13. kola Prve lige RS odigrali su derbi jesenjeg dijela prvenstva, koji je na kraju završen bez pobjednika.

Ekipa BSK-a je stigla do vođstva u 33. minutu kada je Siniša Ristić pogodio sa „bijele tačke“. Domaćin do odlaska na pauzu nije uspio stići do izjednačenja, a to im je pošlo za rukom u 63. minutu.

Ponovo je pogodak postignu nakon jedanesterca, a strijelac je bio Miloš Perović.

Ovim remijem BSK je zadržao bod prednosti nad Laktašima koji imaju 26. Slijedi Zvijezda 09 sa 21 bodom dok Leotar ima bod manje.

Pored ovog meča, danas su odigrane još četiri utakmice. Sutjeska je u Foči savladala Omarsku sa 3:2. Gosti su poveli golom Vračara u 17. minutu, da bi Sutjeska preko Mojovića i Koprivice do poluvremena stigla do prednosti. U 57. minutu Kopanja sa bijele tačke vraća stvari, barem rezultatski, na početak da bi pobjedu timu iz Foče donio Đorđević u 67. minutu.

U Zvorniku je Drina sa dva gola Nigerijca Oregbea bila bolja od Romanije dok je Vlado Jagodić sa Kozarom upisao novi trijumf slavivši protiv FAMOS-a sa 1:0. Jedini pogodak postigao je Daničić.

Dodajmo i da je još odigran meč Vlasenice i Slavije u kojem nije bilo golova.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

fudbal Prva liga RS FK Laktaši FK BSK

