Laktaši stigli do osme pobjede u sezoni: Kozara slavila u Zvorniku

Nakon što u dva kola nisu upisali trijumf, fudbaleri Laktaša danas su stigli do sva tri boda.

Izvor: Promo/FK Laktaši

Fudbaleri Laktaša vratili su se na pobjednički kolosijek. Nakon što su u prošlom kolu poraženi od Veleža u Nevesinju (1:0), a prije toga remizirali sa Leotarom u Trebinju, ekipa Laktaša je danas pred domaćom publikom stigla do osme ovosezonske pobjede, trijumfom nad Slavijom rezultatom 2:0.

Domaći tim je do prednosti doveo Marko Babić u 32. minutu da bi prednost udvostručio Srđan Bašić 18 minuta prije kraja meča.

Ranije danas, Romanija sa Pala je na svom terenu savladala Omarsku sa 3:1. Tim sa Pala poveo je u 20. minutu golom Križevca da bi izjednačenje gostima donio Jaćimović u 51. minutu. Autogolom Jankovića Romanija je još jednom povela da bi konačan rezultat postavio Radović u 90. minutu.

U terminu od 14.30 časova odigrana je i meč Drine i Kozare, a gosti su u Zvorniku slavili sa 1:0, a strijelac jedinog gola bio je Burnjaković u sudijskoj nadoknadi meča.

Na teren će danas još i Sutjeska koja će u Foči dočekati BSK, koji bi se pobjedom vratio na čelo Prve lige RS.



