logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Laktaši stigli do osme pobjede u sezoni: Kozara slavila u Zvorniku

Laktaši stigli do osme pobjede u sezoni: Kozara slavila u Zvorniku

Autor Haris Krhalić
0

Nakon što u dva kola nisu upisali trijumf, fudbaleri Laktaša danas su stigli do sva tri boda.

fk laktaši Izvor: Promo/FK Laktaši

Fudbaleri Laktaša vratili su se na pobjednički kolosijek. Nakon što su u prošlom kolu poraženi od Veleža u Nevesinju (1:0), a prije toga remizirali sa Leotarom u Trebinju, ekipa Laktaša je danas pred domaćom publikom stigla do osme ovosezonske pobjede, trijumfom nad Slavijom rezultatom 2:0.

Domaći tim je do prednosti doveo Marko Babić u 32. minutu da bi prednost udvostručio Srđan Bašić 18 minuta prije kraja meča.

Ranije danas, Romanija sa Pala je na svom terenu savladala Omarsku sa 3:1. Tim sa Pala poveo je u 20. minutu golom Križevca da bi izjednačenje gostima donio Jaćimović u 51. minutu. Autogolom Jankovića Romanija je još jednom povela da bi konačan rezultat postavio Radović u 90. minutu.

U terminu od 14.30 časova odigrana je i meč Drine i Kozare, a gosti su u Zvorniku slavili sa 1:0, a strijelac jedinog gola bio je Burnjaković u sudijskoj nadoknadi meča.

Na teren će danas još i Sutjeska koja će u Foči dočekati BSK, koji bi se pobjedom vratio na čelo Prve lige RS.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal FK Laktaši Prva liga RS FK Slavija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC