VAR na prvoligaškim terenima Srpske: Kreću testiranja na dva meča m:tel Prve lige RS

VAR tehnologija biće korištena na mečevima 11. kola m:tel Prve lige RS.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

VAR tehnologija prošle sezone uvedena je u Premijer ligu BiH, a sada se kreće i sa testiranjem za niži rang takmičenja, konkretno m:tel Prvu ligu Republike Srpske.

Predstojećeg vikenda, zbog reprezentativne pauze, na kanalima TV Arene Sport neće biti utakmica Premijer lige BiH, ali zato će gledaoci putem malih ekrana imati priliku da gledaju meč m:tel Prve lige Republike Srpske.

Duel Zvijezda 09 - Leotar, koji je na programu u petak od 13 časova na Gradskom stadionu u Ugljeviku, biće direktno prenošen na TV Areni Sport, a kako prenosi portal SportDC, na ovom susretu biće testirana i VAR tehnologija.

Dan kasnije, VAR će biti prisutan i na duelu Romanije i Omarske (13 časova).

M:TEL PRVA LIGA RS - 11. KOLO:

Petak:

Zvijezda 09 - Leotar (13.00)

Famos - Velež (14.30)

Subota:

Romanija - Omarska (13.00)

Drina - Kozara (14.30)

Laktaši - Slavija (14.30)

Sutjeska - BSK (17.30)



