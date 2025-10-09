logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

VAR na prvoligaškim terenima Srpske: Kreću testiranja na dva meča m:tel Prve lige RS

VAR na prvoligaškim terenima Srpske: Kreću testiranja na dva meča m:tel Prve lige RS

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor SportDC
0

VAR tehnologija biće korištena na mečevima 11. kola m:tel Prve lige RS.

10.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

VAR tehnologija prošle sezone uvedena je u Premijer ligu BiH, a sada se kreće i sa testiranjem za niži rang takmičenja, konkretno m:tel Prvu ligu Republike Srpske.

Predstojećeg vikenda, zbog reprezentativne pauze, na kanalima TV Arene Sport neće biti utakmica Premijer lige BiH, ali zato će gledaoci putem malih ekrana imati priliku da gledaju meč m:tel Prve lige Republike Srpske.

Duel Zvijezda 09 - Leotar, koji je na programu u petak od 13 časova na Gradskom stadionu u Ugljeviku, biće direktno prenošen na TV Areni Sport, a kako prenosi portal SportDC, na ovom susretu biće testirana i VAR tehnologija.

Dan kasnije, VAR će biti prisutan i na duelu Romanije i Omarske (13 časova).

M:TEL PRVA LIGA RS - 11. KOLO:

Petak:

  • Zvijezda 09 - Leotar (13.00)
  • Famos - Velež (14.30)

Subota:

  • Romanija - Omarska (13.00)
  • Drina - Kozara (14.30)
  • Laktaši - Slavija (14.30)
  • Sutjeska - BSK (17.30)



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Prva liga RS VAR (video tehnologija)

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC