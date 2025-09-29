logo
Kozara imenovala novog trenera: Vlado Jagodić se vratio u klub iz Gradiške

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Iskusni stručnjak Vlado Jagodić postao je novi šef struke u Kozari iz Gradiške.

Vlado Jagodić novi trener FK Kozara Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Nakon sporazumnog raskida saradnje sa Darkom Maletićem, rukovodstvo Kozare dogovorilo je saradnju sa iskusnim stručnjakom Vladom Jagodićem.

Jagodić je rođen 22. marta 1964. u Gradišci, a fudbalsku karijeru gradio je u dresu Kozare i Borca iz Banjaluke. Trenersku reputaciju izgradio je vodeći brojne klubove u BiH i regionu – Borac Banjaluka, Laktaše, Čelik, Slobodu Tuzla, Jedinstvo Bihać, Zvijezdu Gradačac, Radnik Bijeljina, Slogu Doboj, OFK Titograd… Takođe, bio je i selektor omladinske reprezentacije BiH (U21). Najveći trenerski uspjeh mu je osvajanje Premijer lige BiH sa Borcem, a do jula ove godine vodio je trebinjski Leotar.

"Vlado, sretan povratak u gradiškog prvoligaša! Želimo ti puno sreće, uspjeha i sportskih rezultata na klupi naše Kozare", saopšteno je iz kluba.

(MONDO)

FK Kozara Gradiška fudbal Prva liga RS

