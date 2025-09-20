U Famosu ljuti na Vlaseničane: I mi smo gubili pa nismo ostavljali polupane svlačionice (FOTO)

Reakcija nakon današnje utakmice.

Izvor: Promo/FK Famos Vojkovići

Fudbaleri Famosa duboko u sudijskoj nadoknadi stigli su do pobjede protiv Vlasenice 2:1, iako su gosti nakon prvih 45 minuta imali prednost.

Takođe u nadoknadi, ali prvog dijela igre, Vlaseničani su poveli preko Lazara Jevtića, sredinom nastavka Ognjen Stjepanović pogodio je izjednačenje iz penala. Rezultat 1:1 bio je aktivan sve do 98. minutu kada je fudbalere i navijače iz Vojkovića obradovao Mladen Perović.

Čini se da je ovakav gubitak bodova razočarao goste, koji su, prema objavi kluba iz Famosa, svoj bijes iskalili u svlačionici domaćeg tima.

"Svoju nemoć na terenu fudbaleri Vlasenice iskazali su razbijanjem inventara u svlačionici. Znamo da je teško izgubiti, i Famos je gubio, ali iza sebe nikada nismo ostavljali polupane svlačionice. Očekujemo makar izvinjenje za ovakav gest!", objavili su iz Famosa.

Inače, "motoristi" su danas stigli do druge pobjede i pobjegli sa dna tabele, istovremeno prestigavši Vlasenicu na tabeli m:tel Prve lige Republike Srpske.