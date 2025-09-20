logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U Famosu ljuti na Vlaseničane: I mi smo gubili pa nismo ostavljali polupane svlačionice (FOTO)

U Famosu ljuti na Vlaseničane: I mi smo gubili pa nismo ostavljali polupane svlačionice (FOTO)

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Reakcija nakon današnje utakmice.

Famos Vojkovići Izvor: Promo/FK Famos Vojkovići

Fudbaleri Famosa duboko u sudijskoj nadoknadi stigli su do pobjede protiv Vlasenice 2:1, iako su gosti nakon prvih 45 minuta imali prednost.

Takođe u nadoknadi, ali prvog dijela igre, Vlaseničani su poveli preko Lazara Jevtića, sredinom nastavka Ognjen Stjepanović pogodio je izjednačenje iz penala. Rezultat 1:1 bio je aktivan sve do 98. minutu kada je fudbalere i navijače iz Vojkovića obradovao Mladen Perović.

Čini se da je ovakav gubitak bodova razočarao goste, koji su, prema objavi kluba iz Famosa, svoj bijes iskalili u svlačionici domaćeg tima.

"Svoju nemoć na terenu fudbaleri Vlasenice iskazali su razbijanjem inventara u svlačionici. Znamo da je teško izgubiti, i Famos je gubio, ali iza sebe nikada nismo ostavljali polupane svlačionice. Očekujemo makar izvinjenje za ovakav gest!", objavili su iz Famosa.

Inače, "motoristi" su danas stigli do druge pobjede i pobjegli sa dna tabele, istovremeno prestigavši Vlasenicu na tabeli m:tel Prve lige Republike Srpske.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Prva liga RS FK Famos FK Vlasenica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC