Zvanično: Sloboda napušta Prvu ligu Republike Srpske!

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Fudbalski klub Sloboda iz Novog Grada, koji ove godine proslavlja 115. rođendan, neće nastaviti takmičenje u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske, odlučeno je na sjednici Skupštine kluba sa "Mlakvi".

Kako je saopšteno, brojni problemi natjerali su čelnike kluba da donesu odluku o istupanju iz lige, a o svemu su danas obavijestili javnost.

"Dana 10. 09. 2025. godine u pres sali stadiona 'Mlakve' u Novom Gradu održava je vanredna sjednica Skupštine Fudbalskog kluba Sloboda MINOA na kojoj je donesena odluka da klub napušta takmičenje u okviru M:tel Prve lige Republike Srpske zbog teške finansijske situacije. Кao što je javnost upoznata, naš klub nije imao razumijevanje od strane opštinskog rukovodstva na čelu sa načelnikom opštine kada je u pitanju finansijska podrška, te smo samim tim dovedeni na sam rub egzistencije i više nije bilo mogućnosti za dalje funkcionisanje. Ne samo da načelnik nije našao za shodno da pomogne Slobodi i izađe u susret, nego se isti oglušio na naše pozive za jedan konstruktivan razgovor u cilju rješavanja krizne situacije. Račun kluba je u blokadi od strane Poreske uprave, a optimalno funkcionisanje kluba je ugušeno i dugovanjima iz ranijih vremena, odnosno naslijeđenim dugovanjima do 2020. godine.

Ovim putem obavještavamo naše navijače i kompletnu javnost da smo zbog svega navedenog došli u situaciju da izaberemo samo jedno logično rješenje, a to je istupanje iz Prve lige, a našim igračima uručimo ispisnice iz kluba i mogućnost promjene sredine. Ostaje velika žal što klub sa 115 godina ponosne istorije i tradicije nije imao zasluženu podršku u svom gradu. Nema sumnje da će u Prvoj ligi Republike Srpske ostati velika praznina, jer je Sloboda, uz Кozaru iz Gradiške, najdugovječniji prvoligaš, odnosno zvanično druga na vječnoj tabeli prvoligaškog karavana.

Zahvaljujemo svim ljudima koji su prepoznali naš trud i predanost ovom klubu, svim navijačima koji su bili uz Slobodu i svima kojima je Sloboda u srcu.

Do nekih boljih vremena...", navodi se u saopštenju Upravnog odbora FК Sloboda MINOA.

Podsjetimo, meč između BSK-a i Slobode, koji je trebalo da bude odigran za vikend, odgođen je, a nakon ovakve odluke kluba iz Novog Grada, dosadašnja četiri rezultata Slobode biće obrisana (Omarska 2:1, Velež 1:0, Slavija 0:2, Kozara 3:1), a prvoligaški karavan do kraja sezone činiće 13 umjesto dosadašnjih 14 klubova.