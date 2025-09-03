Najstariji klub u Srpskoj pred gašenjem: Ima li spasa za Slobodu iz Novog Grada?

Za četvrtak zakazane sjednice Upravnog odbora i Skupštine, nakon čega će biti poznata sudbina prvoligaša sa "Mlakvi".

Sloboda iz Novog Grada oglasila se saopštenjem za javnost, u kojem su najavili istupanje iz m:tel Prve lige Republike Srpske, prije svega zbog neriješenog finansijskog pitanja.

Kako su naveli iz kluba sa stadiona "Mlakve", od Opštine Novi Grad nisu dobili obećana sredstva, a u međuvremenu je i klupski račun blokiran, što je klub dovelo praktično do gašenja.

O svemu tome danas je pričao i Mladen Bosančić, prvi čovjek najstarijeg kluba u Republici Srpskoj, koji ove godine proslavlja 115. rođendan.

"Situacija nije nimalo bajna. Račun Slobode od petka je blokiran od strane Poreske uprave zbog iznosa od oko 25.000 KM. Nemamo riješeno pitanje finansiranja, a od grada dobijamo minorna sredstva. Takmičimo se u ligi koja košta 400-450.000 KM, klubovi troše i više. Bili bismo zadovoljni i sa grantom od 250-300.000 od grada, ali jednostavno to je nemoguće. Imali smo obećanja od načelnika opštine da će biti povećana sredstva, ove godine slavimo 115 godina postojanja, imali smo planove i dolazak veterana Crvene zvezde. Iziritiran sam jer sam baš ja učestvovao u razgovorima i sastancima i sad smo došli do toga da ne vidim više način kako funkcionisati", naglasio je Bosančić.

S obzirom na to da je račun kluba blokiran, ne vidi način da klub nastavi sa normalnim funkcionisanjem.

"Ja nisam čovjek koji može funkcionisati pod blokadom. Prije pet godina došao sam u klub koji je bio posljednji u Drugoj ligi RS, sada smo na drugom mjestu u Prvoj ligi RS. Za pet godina doživjeli smo dvije katastrofalne poplave, nismo dobili od grada nikakvu pomoć da to riješimo. Od tada do danas mi smo dobili nekih dvije-tri hiljade maraka od grada. Jedino smo pomoć dobili od Fudbalskog saveza Republike Srpske. Predsjednik Vico Zeljković je ispunio obećanje i donirao 20.000 KM, kojim smo sredili prostorije. Prije toga imali smo licencu za Premijer ligu BiH, Borac je igrao i znate kakvo je stanje terena bilo", podsjetio je Bosančić.

Rezultati kluba nisu upitni. Novljani sasvim solidno stoje na tabeli, iako su pripreme kasnile, oformljen je respektabilan sastav.

"Ponovo smo u Prvoj ligi RS, takmičimo se, politika kluba je bila da od 22 igrača imamo 16 igrača ispod 21 godine. Plasiramo igrače širom BiH i Evrope. I sada imamo mladih igrača koji su traženi, ali vidite kakva je situacija. Mi jednostavno ne možemo da dođemo do stabilnog finansiranja od grada."

Pokušavali su u Novom Gradu na razne načine da riješe probleme koji klub prate godinama, ali sve je bilo bezuspješno.

"Predlagao sam specijalnu skupštinu, da dobijemo status povlaštenog kluba jer smo najstariji klub u državi. Imamo i problem sa nuklearnim otpadom. Samim tim šalje se poruka da li da mi uopšte živimo tu ili da se iselimo. Niko neće da ulaže u stadion i klub. Tu gravitira oko 150 djece, što škole fudbala, što prvog tima. Ja nemam više ni mogućnosti ni sredstava da mogu sam sve finansirati. Rezultati su evidenti, a među ekipama smo sa najmanjim troškovima. Ovim putem pozivam sve, od Ministarstva porodice, omladine i sporta, predsjednik Republike je bio često kod nas, pa i njega molim da prihvati naš poziv i bude naš gost. Mi smo na samoj državi granice, na braniku otadžbine, kako se nekad zvala ona emisija. Mi morate da znate kako se tamo živi, jedna lijepa Una, predivni krajolik, ali sastavni dio grada čine sport i kultura."

Sloboda bi za vikend trebalo da igra derbi sa BSK-om.

"Utakmica u subotu nije pod znakom pitanja, mi nju nećemo igrati, jer nemamo sredstava. Blokirani smo, stvarno je haotična situacija", poručio je Bosančić.

Za četvrtak je zakazana sjednica Upravnog odbora, ali i Skupština kluba, na kojoj bi trebalo da se raspravlja o budućnosti.

"Za sutra je planirana sjednica Upravnog odbora i Skupštine, poslali smo pozive. Nervira me inertnost ljudi, ne mogu da vjerujem da ljudi, prije svega prvi čovjek grada, ne žele da dođu. Ja sam ga jutros opet zvao, nije se javio. U ova tri mjeseca nikako se nisam čuo s njim. Prema posljednjem rješenju dobili smo 97.000 KM godišnje, a samo na održavanje terena ode 30-40.000. Mi nemamo zaposlenih ljudi. Ne znam šta se dešava, ne znam zašto ne možemo sjesti. Ako je nemoguće da napravimo nešto, da tražimo neko drugo rješenje. Ljudi razgovaraju o svakom problemu, ali ovdje nema razgovora. To je pušteno, svi čekaju da Bosančić završi. Od čovjeka čije smo ime stavili u naziv kluba - Minoa, obećao nam je mjesečne tranše od četiri, pet hiljada maraka, što je oko 50.000 KM godišnje. Čovjek iz Hrvatske, moj prijatelj, ima interes da pomogne klubu, a mi nemamo da sačuvamo svoj klub. Nama niko neće pomoći ako sami sebi ne pomognemo", jasan je predsjednik Slobode.

O svemu je obaviješten i Fudbalski savez Republike Srpske.

"Imali smo razgovor sa generalnim sekretarom Fudbalskog saveza Republike Srpske, otkazali smo komplet omladinske selekcije koje ovaj vikend neće igrati. Ostaje nam da vidimo šta će biti sa utakmicom protiv BSK-a koja je zakazana za nedjelju. Igrači su nezadovoljni. Nisu oni u štrajku, ali jednostavno je teško raditi. Teško je i putovati, sakupili smo ekipu iz cijele regije - tri auta putuju iz Banjaluke, hranimo 10 ljudi i plaćamo stanarine. Možemo izdržati do četvrtka-petka, a onda vidjeti šta ćemo sa klubom. Već sedam dana pokušavamo animirati lokalnu zajednicu da sjednemo i razgovaramo. Do sada nismo sjeli, ne znam zašto."

Više bi o svemu trebalo da bude poznato po završetku Skupštine zakazane za četvrtak od 20 časova.