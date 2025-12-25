logo
Marko Šćekić poslije -18 u Boriku: "Presudila je fizička sprema TFT-a"

Autor Dragan Šutvić
Trener KK Borac Banja Luka kratko je sumirao meč sa ekipom iz Skoplja, koji je njegova ekipa izgubila razlikom od 18 poena (62:80).

Marko Šćekić o utakmici Borac Banja Luka TFT Izvor: KK Borac Wwin

Ubjedljiv poraz upisao je KK Borac Banja Luka u petom kolu ABA 2 lige. Crveno-plave je u Boriku porazio skopski TFT (62:80), pa je banjalučki klub tri kola prije kraja ligaškog dijela takmičenja na 9. mjestu, prvom koje ne vodi u doigravanje za šampiona i plasman u regionalnu elitu.

Trener večerašnjeg domaćina Marko Šćekić veoma kratko je sumirao meč, u kojem je njegova ekipa djelovala prilično blijedo.

"Pobjedu je odnijela ekipa TFT, presudila je njihova fizička sprema i činjenica da su nas sveli na 62 poena na domaćoj utakmici. U svakom slučaju zaslužena pobjeda TFT, mi se okrećemo dalje narednim mečevima i nadamo se prolasku u četvrtfinale ABA 2 lige", bilo je sve što je poslije utakmice rekao Šćekić.

Do kraja ligaškog dijela takmičenja, Borac Banja Luka će odigrati još tri meča. Gostovaće Primorju (20. januar) i Vršcu (4. mart) te dočekati Sutjesku (3. februar).

(mondo.ba)

