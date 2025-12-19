De Šaun Kuper novi igrač Borca

Amerikac potpisao ugovor sa Banjalučanima.

Izvor: www.gothunderwolves.com

Banjalučki Borac pojačao se na poziciji centra.

Ugovor sa "crveno-plavima" potpisao je De Šaun Кuper, Amerikanac rođen 2001. godine, koji je do sada nastupao za Kolecž CSU Pueblo Vulfs.