logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

De Šaun Kuper novi igrač Borca

De Šaun Kuper novi igrač Borca

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Amerikac potpisao ugovor sa Banjalučanima.

De Šaun Kuper Izvor: www.gothunderwolves.com

Banjalučki Borac pojačao se na poziciji centra.

Ugovor sa "crveno-plavima" potpisao je De Šaun Кuper, Amerikanac rođen 2001. godine, koji je do sada nastupao za Kolecž CSU Pueblo Vulfs.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Borac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC