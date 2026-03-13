Šej Gildžes-Aleksander ušao u legendu: Oborio rekord star 63 godine

Kanađanin Šej Gildžes-Aleksander oborio je rekord legendarnog Vilta Čemberlena.

Izvor: Joel Lerner / Xinhua News / Profimedia

Najbolji igrač NBA šampiona Oklahoma Šej Gildžes-Aleksander napravio je istorijski podvig u meču protiv Bostona Seltiksa. U pobjedi svog tima rezultatom 104:102, Kanađanin je postigao 35 poena i oborio rekord Vilta Čemberlena koji je star čak 63 godine.

Rekord legendarnog Čemberlina odnosio se na broj uzastopnih utakmica sa 20 ili više poena - 126 mečeva od januara 1963. godine. Šej je u trećoj četvrtini susreta sa Bostonom postigao prepoznatljivi šut sa poludistance i tako u 127. utakmici zaredom prešao granicu od 20 poena, postavivši novi rekord.

Šej Gildžes-Aleksander Izvor: Youtube/@NBA

Ono što dodatno ističe značaj ovog niza jeste i uticaj koji ima na cjelokupni tim. Tokom serije koja traje od 1. novembra 2024. godine, Oklahoma Siti zabilježila je čak 103 pobede, uz samo 24 poraza, što pokazuje koliko dosljednost Gildžes-Aleksandera doprinosi uspjehu ekipe. Na kraju i zbog čega je 2025. ponio priznanje za najboljeg igrača čitave lige.

Za perspektivu, najbliži ovom podvigu u ovom vijeku bio je Kevin Durent, koji je uspio da zabilježi 72 uzastopne utakmice sa 20 ili više poena - daleko od rekorda koji je sada oboren.

