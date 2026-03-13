"Zbog toga je najbolji u ligi": Adelman objasnio zašto je Nikola važan čak i kad ne daje poene

Trener Denvera Dejvid Adelman analizirao je pobedu svog tima, drugu u nizu i tom prilikom istakao važnost Nikole Jokića i Džamala Mareja u ekipi iz Kolorada.

Denver je pobijedio u drugoj utakmici zaredom, ovog puta poslije preokreta je pao San Antonio (136:131). Iako tim iz Kolorada nije uspio da napreduje na tabeli Zapada trijumf je i te kako bitan za ekipu Dejvida Adelmana, a posebno način na koji su gosti stigli do pobjede - u poslednjih 12 minuta bili su ubjedljivi i slavili 42:25.

Odakle potiče snaga Denvera da preokrene iz meča gde je imao i dvocifreni zaostatak?

"Jednostavno smo ostali u utakmici. Probali smo milion različitih petorki. Igrao sam sa nekim igračima zajedno koje nisam koristio tokom cijele sezone i u prvom i u drugom poluvremenu. Samo sam pokušavao da pronađem ekipu koja može da napravi seriju i vrati nas u meč", započeo je Adelman na konferenciji za medije.

"Mislim da je San Antonio igrao veoma dobro u prvom poluvremenu. Igrali su u velikom tempu, baš kao što smo pričali prije utakmice, a mi to nismo ispratili sve do kraja treće četvrtine kada smo konačno pokazali malo života. Onda je petorka koja je počela četvrtu četvrtinu zapravo razlog zašto smo uopšte imali šansu da pobijedimo. Kada se dovedeš u poziciju da dobiješ utakmicu, onda posebni igrači rješavaju mečeve. Džamal i Nikola su zaista posebni u završnicama. Nikola je imao 31 poen, 20 skokova i 12 asistencija, a Džamal 39 poena i 7 asistencija, od čega 30 poena u drugom poluvremenu. Hvala Bogu da Džamal nije bio van tima, jer je bio ključan u ovom meču. Bila je to utakmica na veoma visokom nivou. Obje utakmice koje smo igrali protiv njih bile su sa ogromnim brojem poena, ali mislim da smo u četvrtoj četvrtini odigrali taman dovoljno dobru odbranu da pobijedimo", dodao je Adelman.

"Zato je najbolji igrač u ligi"

Nikola Jokić postao je meta svih timova, u želji da zaustave srpskog košarkaša. Ipak, Somborac je sa uspjehom odolijevao svim odbranama koje su se igrale nad njim.

"Mislim da je ostao dosljedan sebi. Još važnije je to što su ostali igrači postali agresivniji zbog načina na koji su ga čuvali. Stalno su bili uz njega - neko ispred, neko iza - i to je često situacija četiri na tri. On je odlično oslobađao Džamala i ostale igrače da krenu u akciju. Ponekad će to morati da bude način na koji ćemo napadati. Samo njegovo prisustvo na terenu stvara napad. Zato je, po mom mišljenju, najbolji igrač u ligi", Adelman je iznio jasan stav o Nikoli Jokiću.

Morao je Adelman još jednom da pohvali igru Džamala Mareja, koji je pored Jokića bio najzaslužniji za preokret.

"On je mentalno izuzetno jak. Bio je pod znakom pitanja za ovu utakmicu i mislio sam da možda neće igrati. Ali kada je na terenu, njegov šut je impresivan - trojke, šutevi sa poludistance, flouteri. Na kraju je pogodio i 15 od 15 slobodnih bacanja. Po mom mišljenju je on Ol-star i Ol-NBA igrač, a ovakve utakmice to potvrđuju."

San Antonio igrao je bez Viktora Vembanjame, koji je nesumnjivo velika NBA zvijezda. Može se reći da je tim Dejvida Adelmana imao i malo sreće.

"On je već jedan od najboljih defanzivaca u ligi. Uvijek je u reketu i zatvara prostor. Njegova odbrana je jedinstvena. Kada nije na terenu, lakše je napadati obruč, ali siguran sam da ćemo ga vidjeti ponovo u narednim duelima", rekao je Adelman.

