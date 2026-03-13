logo
Mastercard i UniCredit Bank a.d. Banja Luka vode vas na finale UEFA Champions League u Budimpešti!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Glavna nagrada je putovanje za dvije osobe na finale UEFA Champions League u Budimpešti 30. maja.

Mastercard i UniCredit Bank a.d. Banja Luka vode vas na finale UEFA Champions League u Budimpešti! Izvor: UniCredit Bank Banjaluka

Najveći fudbalski događaj godine može postati vaše lično iskustvo. Kroz nagradnu igru imate priliku da otputujete u Budimpeštu na finale UEFA Champions League i pratite utakmicu uživo.

Nagradna igra je namijenjena korisnicima kartica UniCredit Bank a.d. Banja Luka, uz Mastercard kao zvaničnog sponzora UEFA Champions League.

Kako učestvovati?

Od 13. marta do 3. aprila 2026. godine svi postojeći i novi klijenti UniCredit Bank a.d. Banja Luka, punoljetna fizička lica, koja obave najmanje jedno plaćanje minimalnog iznosa 20 KM UniCredit Mastercard karticom ili mobilnim novčanikom, u zemlji ili
inostranstvu, automatski učestvuju u nagradnoj igri. Svako novo plaćanje povećava i šansu za dobitak.

Glavna nagrada je putovanje za dvije osobe na finale UEFA Champions League u Budimpešti 30. maja, a koje uključuje dvije ulaznice prve kategorije, prevoz premium automobilom od mjesta prebivališta u Bosni i Hercegovini do Budimpešte i nazad te hotelski smještaj za dvije osobe na bazi polupansiona, u periodu od 29. do 31. maja.

Ovo je prilika da najveći fudbalski trenutak sezone pretvorite u nezaboravno UEFA Champions League iskustvo i finale doživite iz prvih redova, zajedno sa osobom po vašem izboru ili da osvojite jednu od dodatnih nagrada: gaming konzolu, poklon vaučer Sport Vision u vrijednosti od 200 KM ili zvaničnu UEFA Champions League fudbalsku loptu.

Detaljna pravila nagradne igre dostupna su na linku Nagradna igra.

Nagrade obezbjeđuje Mastercard, zvanični sponzor UEFA Champions League.

unicredit banka Liga šampiona

