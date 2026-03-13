"Pričao sam sa Partizanom, htio sam da dođem": Snažni centar otkrio zašto nije potpisao za crno-bijele

Centar Fenerbahčea Kris Silva potvrdio je da je bilo razgovora sa Partizanom i da je na kraju ipak odlučio da ne dođe.

Izvor: SeskimPhoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Kada je krajem decembra bilo jasno da će Tajrik Džouns da napusti Partizan prvo ime na spisku bio je Kris Silva (29). Tadašnji košarkaš AEK-a bio je "već viđena" zamjena, ali do toga na kraju nije došlo. Umjesto u Beograd, otišao je u Istanbul i potpisao za Fenerbahče. Kako je i sam potvrdio, bio je blizu dolaska u redove crno-bijelih.

"Postojala je šansa da dođem, pričao sam sa Partizanom i zaista sam želio da dođem. Ipak, izabrao sam Fenerbahče jer sam smatrao da je to najbolja odluka. Bivši saigrač Pi Džej Doužer je igrao u Srbiji, vidio sam dosta klipova sa navijačima, izgledalo je sjajno. Čini mi se i da je Jokić pričao o atmosferi i kako je drugačije nego u NBA ligi. Gledajući sve to, definitivno sam želio da iskusim tako nešto", rekao je Silva za "Meridian sport".

Sada će zaigrati u Beogradskoj areni pošto će sa Fenerbahčeom gostovati ekipi Crvene zvezde u Evroligi (20 časova).

"Očekujem glasnu dvoranu i sjajnu utakmicu. Zvezda igra odlično, ima i publiku koja igra veliku ulogu. Dobra su ekipa koja igra dobru košarku i ako ih ne shvatimo ozbiljno mogu da nas iznenade na više načina. Moramo da igramo našu košarku, sa intenzitetom, na obe strane terena i da pobedimo", poručio je Silva koji je veći dio sezone propustio zbog povrede. Vratio se početkom januara, pa se opet povrijedio i nije igrao sve do 5. marta i meča sa Monakom u kom je dao 7 poena.

Očekuje Silvu i velika borba u reketu sa centrima Zvezde - Bolombojem, Izunduom, Motiejunasom, ali i igračima poput Monekea i Odželeja.

"Nadam se da ću da budem spreman za izazov. Znam neke od tih igrača iz NBA lige. Odželej je igrao u NBA, zajedno smo radili u Majamiju sa zajedničkim trenerom, vidio sam koliko radi. Moneke igra sa dosta energije, ide na prodor, moram da mu otežam posao i da ga spriječim da dođe do obruča i ofanzivnih skokova."

Silva je rođen u Gabonu, ima iskustvo igranja u NBA ligi (Majami, Sarkamento, Minesota, Dalas), a u Evroligu je došao zaobilaznim putem preko izraelske Bnei Herclije i atinskog AEK-a. Sada radi sa Šarunasom Jasikevičijusom.

"Šaras je poseban trener, ta energija koju ima je rijetkost, ništa ne može da ga umori. Ima istu strast, to je zarazno i prenosi se na igrače. Inteligentno vodi utakmice, priča vam stalno gdje i kako da se krećete, koje šuteve da uzimate, kako da razmišljate, ta kombinacija je sjajna", zaključio je Silva.

(Meridiansport/MONDO)