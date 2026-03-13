Srbija furiozno startovala ka odbrani titule: Orlovi razbili Tajland u prvom meču

Srbija je pobijedila Tajland u prvom meču ka odbrani titule na FIBA Kupu šampiona.

Izvor: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 sjajno je otvorila odbranu titule na FIBA Kupu šampiona. Orlovi su u prvom meču savladali domaći Tajland rezultatom 21:8 i pokazali da će ponovo biti ozbiljan kandidat za zlato. Najefikasniji u timu Srbije bio je Filip Kaluđerović koji je ubacio devet poena.

Od samog početka bilo je jasno da su srpski momci kvalitetom korak ispred protivnika. Srbija je agresivno ušla u meč i brzo preuzela kontrolu nad dešavanjima na terenu. Tajland je pokušavao da odgovori kroz fizički kontakt, ali je samo gomilao faulove. Već poslije nešto više od tri minuta domaćini su imali devet ličnih grešaka, što je omogućilo Orlovima slobodna bacanja i kontrolu lopte za svaki sljedeći faul.

Srpski reprezentativci lako su dolazili do poena - bilo kroz igru pod košem ili šut sa distance. Prije isteka deset minuta postigli su 21 poen i osigurali pobjedu.

Srbija se takmiči u grupi A zajedno sa Tajlandom, Litvanijom i Španijom, dok su u grupi B SAD, Holandija, Australija i Madagaskar. Preostala dva meča u grupi Orlovi će odigrati u subotu, najprije protiv Litvanije od 9.05 a onda protiv Španije od 13.05.

