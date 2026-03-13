logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srbija furiozno startovala ka odbrani titule: Orlovi razbili Tajland u prvom meču

Srbija furiozno startovala ka odbrani titule: Orlovi razbili Tajland u prvom meču

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Srbija je pobijedila Tajland u prvom meču ka odbrani titule na FIBA Kupu šampiona.

Srbija pobijedila Tajland na FIBA Kupu šampiona u basketu Izvor: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 sjajno je otvorila odbranu titule na FIBA Kupu šampiona. Orlovi su u prvom meču savladali domaći Tajland rezultatom 21:8 i pokazali da će ponovo biti ozbiljan kandidat za zlato. Najefikasniji u timu Srbije bio je Filip Kaluđerović koji je ubacio devet poena.

Od samog početka bilo je jasno da su srpski momci kvalitetom korak ispred protivnika. Srbija je agresivno ušla u meč i brzo preuzela kontrolu nad dešavanjima na terenu. Tajland je pokušavao da odgovori kroz fizički kontakt, ali je samo gomilao faulove. Već poslije nešto više od tri minuta domaćini su imali devet ličnih grešaka, što je omogućilo Orlovima slobodna bacanja i kontrolu lopte za svaki sljedeći faul.

Srpski reprezentativci lako su dolazili do poena - bilo kroz igru pod košem ili šut sa distance. Prije isteka deset minuta postigli su 21 poen i osigurali pobjedu.

Srbija se takmiči u grupi A zajedno sa Tajlandom, Litvanijom i Španijom, dok su u grupi B SAD, Holandija, Australija i Madagaskar. Preostala dva meča u grupi Orlovi će odigrati u subotu, najprije protiv Litvanije od 9.05 a onda protiv Španije od 13.05.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

basket Srbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC