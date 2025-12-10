"Imaćemo više timova na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu": Basket 3x3 se širi, FIBA ima jasan plan

Basket 3x3 je u ekspanziji, pa će tako na Olimpijskim igrama 2028. u Los Anđelesu da učestvuje još više timova koji će se boriti za zlato.

Sve je veće interesovanje za basket 3x3. Posebno od kada je potvrđeno da će na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu da dođe do ekspanzije i da će umjesto osam igrati 12 timova u obje konkurencije. Potvrdio je to i generalni sekretar FIBA Andreas Zaglis koji je potom pričao i o tome kako neki igrači, poput Aleksandra Lazića, igraju i basket i košarku na najvišem nivou.

"Imamo nivo to kog smo došli, a to je da nije nemoguće, već teško za nekoga ko igra košarku da pređe na 3x3. Bio sam u Bahreinu na finalu i mogu da vam kažem da žene na terenu i fiziologija priprema taj prelaz sa košarke na basket je prošlost i izuzetak kod žena i specijalizacija ide sve veća, proizvod je sve važniji za sponzore i vidimo taj uticaj na društvenim mrežama", počeo je Zaglis.

Nastavio je da objašnjava cijelu tu situaciju u jednom dahu.

"Ako napravimo rang sa fudbalom, košarkom i kriketom, to je peti ili šesti sport po praćenu i to je veoma bitno za razvoj. Na dva načina. Prvi za nas i vas medije je da shvatite da se specijalizacija za basket 3x3 događa između 18. i 23. godine i tu postoji fokusiranje. Svi žele da postanu košarkaši, sa nekih 18-19 godina vidiš gdje ti je budućnost i da li možeš od toga da živiš. Drugi element razvoja su ta nova četiri mjesta koja su se otvorila na Olimpijskim igrama i tako se pojavljuju investicije u 3x3, imali smo 15 nacija iz Pacifika koje su igrale tamo i napredovale, sutra krećemo na Karibima, imamo 212 članova i neki od njih imaju populaciju ispod milion ljudi, to su zemlje koje su fokus i prioritete. Naravno, ne znači da kod drugih nema fokus za to. I treći dio i važan element je primjer Mongolije, igrali su u Tokiju, neki su to pregrubo nazvali nesrećnim slučajem. Pazite sad, momcima je jedan šut falio za Igre u Parizu, dok su žene igrale u finalu 3x3 dobile su Ameriku, Kinu, Poljsku i igrale protiv Holandije i vidjeli smo kako je donijelo 3x3 na naslovne strane, Mongolija je postala mnogo jača na strani košarke i tradicije", poručio je Zaglis.

"Nije to trošak, već investicija"

Za kraj konferencije Zaglis je dobio pitanje o osiguranjima za igrače i to se odnosi na sve, kako na košarkaše koji igraju na najvišem nivou, tako i za 3x3 basketaše.

"Pričali smo na sastanku o tim osiguranjima. Postoje dva tipa, jedan je sa FIBA i drugi je za one koji su u NBA ligi. Isti principi, gleda se šira slika. Kako bismo zaštitili klubove, prvenstveno u FIBA ekosistemu, umnožiće ta osiguranja, jer plate igrača rastu. Program osiguranja, osim toga što je najveći u industriji sporta, pokriva muškarce, žene, mlađe kategorije, 3x3 basket, igrače u kolicima. Zato ćemo uvećati investicije, jer plate koje pokrivamo, radi se o stotinama milionima evra. U NBA ligi, žele da nam pomognu da dobijemo dobre uslove osiguranja da imamo igrače na duže staze. Moram da priznam da osiguranje za FIBA i NBA igrače da će da bude veće, to je element koji je FIBA ubacila u budžet i to je nešto što ćemo moći da omogućimo igračima, ligama, federacijama. Nisam zabrinut, jer smo kroz svhetska prvenstva i kontinentalne šampionate napravili dovoljno novca, neki to zovu troškovima, ja to nazivam investicijama u igrače", zaključio je Zaglis.