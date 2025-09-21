Srbija ostala bez zlata na Svjetskom prvenstvu: Poraz poslije velike drame

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 izgubila je u finalu od Litvanije i osvojila srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu.

Srbija je ostala bez zlata na Svjetskom prvenstvu za igrače do 23 godine. U finalu je reprezentacija u basketu 3x3 izgubila od Litvanije - 19:14. Velika šteta i poraz koji će i te kako da boli zbog dramatične završnice i svega što se izdešavalo na meču u Kini.

Srbija je na minut prije kraja imala samo poen zaostatka (15:14), ali je u tim momentima šut u potpunosti stao. Pokušavali su šutevima za dva, Vukićević je promašio dva puta, Rubinas je to kaznio i to je praktično bilo to (17:14). Promašaji su se nizali, morali su srpski igrači da prave faulove i da se nadaju promašajima Litvanaca, ali se to nije dogodilo.

U srpskom timu Vukićević je dao 6, Đorđević Pet, Kovačević 2 i Cvrkota 1 poen. Ovo je drugo srebro Srbije u istoriji u ovoj uzrasnoj kategoriji, a Vuk Vukićević je izabran u najbolju trojku turnira u Kini.

"Ostaje žal, htjeli smo zlato"

Poslije poraza u finalu oglasio se i trener nacionalnog tima Danilo Lukić.

"Možda ovo nije bio turnir kakav smo očekivali. Igrali smo basket na visokom nivou, ali je u finalu Litvanija uspjela da osvoji zlato. Pored ovog SP, mnogo veći cilj je da ovi mladi momci ostanu u ovom sportu i kasnije nastupaju za seniorsku reprezentaciju. Ako pođemo od toga da je jedan od njih već član Uba, neke stvari smo već uradili. Ostaje žal… Zahvalio bih se svima koji su pomogli da ovaj projekat zaživi, pošto je ovo prva godina Nacionalnog prvenstva Srbije od strane KSS, a ovi igrači su imali prilike da treniraju sa najboljim ekipama u Srbiji i spreme se za ovo takmičenje. Hvala i svim članovima stručnog štaba na čelu sa selektorom Nenadom Karanovićem. Ovoga puta srebrna medalja, nama ostaje da sljedeće godine pokušamo da osvojimo zlato, a na momcima da se izbore za mjesto u seniorskoj reprezentaciji", rekao je Lukić.