Srbija pobijedila najbolji tim na svijetu: Jači od Španije i sudija na Evropskom prvenstvu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Srbija savladala evropskog i svjetskog prvaka, selekciju Španije.

Evropsko prvenstvo Srbija pobijedila Španiju Izvor: MN PRESS

Srbija je pobijedila Španiju 12:11 u drugom kolu Evropskog prvenstva koje se igra u Beogradu.

Nakon dramatičnog duela koji je okončan pogotkom Viktora Rašovića šest sekundi prije kraja Srbija će, ukoliko opravda ulogu favorita u narednim mečevima u grupi, u narednu fazu Evropskog prvenstva proći sa prvog mjesta.

Najbolji igrač reprezentacije Srbije Dušan Mandić dobio je direktan crveni karton zbog udaranja španskog vaterpoliste, a sudije su odluku o tome donele nakon gledanja VAR snimka.

"Šta da kažem? Čestitam igračima, zahvaljujem se publici, bili su X faktor i dodatna energija. Ništa nije gotovo, ništa nismo uradili, igra se dalje. Makar smo pokazali da možemo, pokazali smo kako se pristupa utakmica. Svaka pobjeda nad Španijom ima poseban značaj, oni su dvostruki svjetski šampioni, imaju dva poraza na pet Evropskih prvenstava. Utakmice u grupi igraju kao sat. Zalaganjem pristupom, reakcijom, zaslužili smo pobjedu. Srpski vaterpolo zaslužuje mnogo više i ovdje i u inostranstvu", rekao je selektor Srbije Uroš Stevanović poslije meča.

Izjava Save Ranđelovića

"Od početka smo ušli dosta agresivno, pokazali se to rezultatom. Vodili smo čitavu utakmicu. Skupilo nas je i diglo ovo što se desilo sa Mandom. Čestitam momcima, super je, lijepo, ali nismo ništa uradili. Ušli smo ošamućeno u prvu utakmicu protiv Holandije, ali smo znali da možemo da se vratimo. Publika nas je nosila, nek dođu u većem broju da nas bodre, vjerujem da možemo mnogo", rekao je Ranđelović.

Izjava Miloša Ćuka

"Bili smo sigurniji u odbrani i napadu, držali smo sve pod kontrolom. da nije bilo brutalitija priveli bismo mirno kraju. Potrošili smo se fizički, ali je i slađe ovako. Bez euforije, ovo je utakmica koju smo morali da dobijemo. Da smo uradili nešto bitno, nismo", rekao je Ćuk.

