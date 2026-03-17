Edin Džeko u petoj deceniji će predvoditi "zmajeve" u baražu za Mundijal

Napadač Šalkea i kapiten Bosne i Hercegovine danas proslavlja 40. rođendan.

Čestitku kapitenu "zmajeva" uputio je Fudbalski savez BiH.

"Sretan 40. rođendan našem kapitenu Edinu Džeki, igraču sa najviše odigranih utakmica i postignutih pogodaka u dresu 'zmajeva'.

Sa skorom od 72 gola na 146 odigranih utakmica, Džeko je među šest najboljih evropskih strijelaca kada su u pitanju nastupi u reprezentativnom dresu. Prvi put je za BiH zaigrao 2. juna 2007. godine u pobjedi protiv Turske i na debiju upisao i prvi pogodak.

Trenutno nastupa za Šalke 04, a u bogatoj karijeri nastupao je za Željezničar, Teplice, Usti nad Labem, Volfsburg, Mančester siti, Romu, Inter, Fenerbahče i Fiorentinu.

Titule najboljeg golgetera osvajao je u Njemačkoj, Seriji A i UEFA Ligi Evrope. Što se tiče klupskih uspjeha, izdvajamo dvije titule u Engleskoj u dresu Mančester sitija i jednu sa Volfsburgom u Njemačkoj. Sa Interom je dva puta osvajao Kup Italije, a prije toga FA kup i Liga kup sa Mančester sitijem.

U novembru 2009. godine Džeko je postao prvi UNICEF-ov ambasador dobre volje iz Bosne i Hercegovine", navedeno je iz FS BiH.

I klub iz Gelzenkirhena, kao i njegova supruga Amra, čestitali su Edinu ulazak u petu deceniju.

Džeko je bez ikakve sumnje jedan od najboljih igrača u istoriji BiH i predvodiće izabranike Sergeja Barbareza na predstojećem baražu za plasman na Mundijal u SAD, Meksiku i Kanadi.

Polufinale baraža protiv Velsa igra se 26. marta u Kardifu, a eventualno finale pet dana kasnije u Zenici protiv boljeg iz duela između Italije i Sjeverne Irske.

