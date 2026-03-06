Džeko briljira u Cvajti: Peti gol kapitena BiH u dresu Šalkea!

Edin Džeko zatresao je večeras mrežu Arminije.

Izvor: Ralf Treese / DeFodi Images / Profimedia

Edin Džeko nastavlja da trese mreže u Cvajti!

Kako se bliži martovski baraž za plasman na Mundijal, kapiten reprezentacije BiH pruža sve bolje partije, što svakako može da raduje selektora Sergeja Barbareza. Šalke je večeras u 25. kolu njemačkog drugoligaškog takmičenja dočekao ekipu Arminije, a već u 15. minutu je stigao do prednosti pogotkom Džeke, koji briljira otkako je završio neslavnu epizodu sa Fiorentinom.

Ovog petka je u svom sedmom ligaškom nastupu za "rudare" postigao peti gol, a odličnom golgeterskom učinku dodao je i tri asistencije. Sa njim na čelu, Šalke nezaustavljivo ide ka povratku u elitu, a na tabeli uživo je prvoplasirani sa 50 bodova, četiri više od drugoplasiranog Elversberga i trećeplasiranog Paderborna, tima koji bi na kraju sezone morao u doigravanje.

Dzeko doing what he does best!pic.twitter.com/PJaIjJgZFJ — Bosnian Football (@BosniaNTBall)March 6, 2026

(mondo.ba)