Džeko vodi Šalke ka prekidu neslavnog niza: Dvije asistencije kapitena BiH u Kilu!

Edin Džeko je dvostruki asistent na gostovanju Šalkea ekipi Holštajn Kila.
Edim Džeko bilježi sjajne partije u dresu Šalkea!
Nakon što je u prva tri nastupa za tim iz Gelzenkirhena postigao isto toliko pogodaka, kapiten reprezentacije BiH je u prvom poluvremenu današnjeg gostovanja Holštajn Kilu upisao dvije asistencije i, čini se, trasirao put ka pobjedi.
Na gostovanju ekipi kojoj predstoji borba za opstanak u Cvajti, Džeko je prvi put asistirao u 16. minutu, kada je domaću odbranu nadmudrio turski internacionalac Kenan Karaman. Za novu asistenciju Džeki je bilo potrebno 13 minuta, kada je poslije njegovog proigravanja pogodio još jedan Turčin, Hasan Kurucaj.
U slučaju da Šalke danas ostvari pobjedu, a na dobrom je putu, biće to prvi trijumf za slavni klub nakon tačno 2 mjeseca. Posljednji put je Šalke u drugoligaškom društvu slavio 14. decembra, kada je porazio ekipu Nirnberga (1:0).
Nanizao je nakon toga pet mečeva bez pobjede (0-2-3), a neslavni niz bi, bar tako djeluje, trebalo da bude prekinut ovog popodneva.
Tablice omogućuje Sofascore
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!
(mondo.ba)