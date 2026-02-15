logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Džeko vodi Šalke ka prekidu neslavnog niza: Dvije asistencije kapitena BiH u Kilu!

Džeko vodi Šalke ka prekidu neslavnog niza: Dvije asistencije kapitena BiH u Kilu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Edin Džeko je dvostruki asistent na gostovanju Šalkea ekipi Holštajn Kila.

Dvije asistencije Edina Džeke na utakmici Holštajn Kil Šalke Izvor: kolvenbach / Alamy / Profimedia

Edim Džeko bilježi sjajne partije u dresu Šalkea!

Nakon što je u prva tri nastupa za tim iz Gelzenkirhena postigao isto toliko pogodaka, kapiten reprezentacije BiH je u prvom poluvremenu današnjeg gostovanja Holštajn Kilu upisao dvije asistencije i, čini se, trasirao put ka pobjedi.

Na gostovanju ekipi kojoj predstoji borba za opstanak u Cvajti, Džeko je prvi put asistirao u 16. minutu, kada je domaću odbranu nadmudrio turski internacionalac Kenan Karaman. Za novu asistenciju Džeki je bilo potrebno 13 minuta, kada je poslije njegovog proigravanja pogodio još jedan Turčin, Hasan Kurucaj.

U slučaju da Šalke danas ostvari pobjedu, a na dobrom je putu, biće to prvi trijumf za slavni klub nakon tačno 2 mjeseca. Posljednji put je Šalke u drugoligaškom društvu slavio 14. decembra, kada je porazio ekipu Nirnberga (1:0).

Nanizao je nakon toga pet mečeva bez pobjede (0-2-3), a neslavni niz bi, bar tako djeluje, trebalo da bude prekinut ovog popodneva.



Tablice omogućuje Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Šalke Edin Džeko

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC