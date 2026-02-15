Džeko vodi Šalke ka prekidu neslavnog niza: Dvije asistencije kapitena BiH u Kilu!

Edin Džeko je dvostruki asistent na gostovanju Šalkea ekipi Holštajn Kila.

Izvor: kolvenbach / Alamy / Profimedia

Edim Džeko bilježi sjajne partije u dresu Šalkea!

Nakon što je u prva tri nastupa za tim iz Gelzenkirhena postigao isto toliko pogodaka, kapiten reprezentacije BiH je u prvom poluvremenu današnjeg gostovanja Holštajn Kilu upisao dvije asistencije i, čini se, trasirao put ka pobjedi.

Na gostovanju ekipi kojoj predstoji borba za opstanak u Cvajti, Džeko je prvi put asistirao u 16. minutu, kada je domaću odbranu nadmudrio turski internacionalac Kenan Karaman. Za novu asistenciju Džeki je bilo potrebno 13 minuta, kada je poslije njegovog proigravanja pogodio još jedan Turčin, Hasan Kurucaj.

U slučaju da Šalke danas ostvari pobjedu, a na dobrom je putu, biće to prvi trijumf za slavni klub nakon tačno 2 mjeseca. Posljednji put je Šalke u drugoligaškom društvu slavio 14. decembra, kada je porazio ekipu Nirnberga (1:0).

Nanizao je nakon toga pet mečeva bez pobjede (0-2-3), a neslavni niz bi, bar tako djeluje, trebalo da bude prekinut ovog popodneva.







Tablice omogućuje

Tablice omogućuje Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)