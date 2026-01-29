Edin Džeko zamezio ćevape pred trening u Šalkeu (VIDEO)

Novi napadač Šalkea i kapiten Bosne i Hercegovine Edin Džeko je preko noći postao omiljena osoba u Gelzenkirhenu.

Izvor: Facebook/Edin Džeko

Nakon što je na debiju u dresu "rudara" postigao izjednačujući pogodak za remi protiv Kajzerslauterna (2:2), Džeko je odmah postao "ikona" Šalkea 04.

Zato su mu navijači, neki porijeklom iz BiH, donijeli ćevapčiće da proba prije današnjeg treninga.

Pekli su ih na licu mjesta, a Džeko i trener Miron Muslić su bili degustatori, a sve je zabilježio njemački "Skaj Sport".

Pogledajte...

(MONDO)