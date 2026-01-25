Sjajan debi Edina Džeke: Kapiten "zmajeva" strijelac u prvom nastupu za Šalke!

Edin Džeko je postigao pogodak u remiju sa Kajzerslauternom (2:2).
Kapiten reprezentacije BiH Edin Džeko stigao je prije nekoliko dana u Šalke, potpisavši ugovor do kraja sezone. Ove nedjelje je debitovao u plavom dresu, pred domaćom publikom protiv Kajzerslauterna, a početak mandata na Veltins Areni ukrasio je pogotkom!
Tim iz Gelzenkirhena je dočekao velikog rivala u okviru 19. runde, našavši se pred porazom nakon pogodaka Hrvata Ivana Prtajina u 61. i 83. minutu. Džeko je meč počeo na klupi za rezerve, a u igru je ušao šest minuta nakon vodećeg pogotka Kajzera, zamijenivši Amina Junesa.
Upravo je pogotkom bh. igrača nagoviješten povratak Šalkea u ovaj meč! Džeko je u 87. minutu smanjio gostujuću prednost, dok je tri minuta kasnije Kenan Karaman postavio konačan rezultat.
Pogledajte pogodak kapitena "zmajeva":
GOAAAALL!! Edin Džeko snatches one back on his Schalke debut, 1-2! ⚽️@EdDzeko@s04pic.twitter.com/nTw6FAavMD— BH Live (@BhLive)January 25, 2026
Šalke je poslije 19 kola prvoplasirani, ali uz samo dva boda više od najbližeg pratioca Darmštata. Treću poziciju drži Paderborn, koji ima tri boda manje od Šalkea.
Podsjetimo, prvoplasirani i drugoplasirani tim nakraju sezone stiču pravo nastupa u Bundesligi, dok će trećeplasirani razigravati za ekipom koja zauzme 16. mjesto u eliti.
