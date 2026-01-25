Sjajan debi Edina Džeke: Kapiten "zmajeva" strijelac u prvom nastupu za Šalke!

Edin Džeko je postigao pogodak u remiju sa Kajzerslauternom (2:2).

Izvor: BERND THISSEN / AFP / Profimedia

Kapiten reprezentacije BiH Edin Džeko stigao je prije nekoliko dana u Šalke, potpisavši ugovor do kraja sezone. Ove nedjelje je debitovao u plavom dresu, pred domaćom publikom protiv Kajzerslauterna, a početak mandata na Veltins Areni ukrasio je pogotkom!

Tim iz Gelzenkirhena je dočekao velikog rivala u okviru 19. runde, našavši se pred porazom nakon pogodaka Hrvata Ivana Prtajina u 61. i 83. minutu. Džeko je meč počeo na klupi za rezerve, a u igru je ušao šest minuta nakon vodećeg pogotka Kajzera, zamijenivši Amina Junesa.

Upravo je pogotkom bh. igrača nagoviješten povratak Šalkea u ovaj meč! Džeko je u 87. minutu smanjio gostujuću prednost, dok je tri minuta kasnije Kenan Karaman postavio konačan rezultat.

Pogledajte pogodak kapitena "zmajeva":

Šalke je poslije 19 kola prvoplasirani, ali uz samo dva boda više od najbližeg pratioca Darmštata. Treću poziciju drži Paderborn, koji ima tri boda manje od Šalkea.

Podsjetimo, prvoplasirani i drugoplasirani tim nakraju sezone stiču pravo nastupa u Bundesligi, dok će trećeplasirani razigravati za ekipom koja zauzme 16. mjesto u eliti.







Tablice omogućuje

Tablice omogućuje Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)