Edin Džeko potpisao za Šalke 04! "Zaista se radujem prvom meču na 'Feltins' Areni"

Njemački Šalke 04 pojačao je napad dovođenjem iskusnog napadača Edina Džeke za preostalih 16 utakmica u sezoni 2025/26 popularne "Cvajte".

Izvor: X/ FC Schalke 04

Džeko je stavio potpis na ugovor sa Šalkeom do kraja sezone, potvrdio je u četvrtak klub iz Gelzenkirhena.

Rekorder po broju nastupa i golova za Bosnu i Hercegovinu, koji je doskora branio boje Fiorentine u Seriji A, jedan je od najproduktivnijih strijelaca svoje generacije.

Tridesetdevetogodišnjak će nositi dres sa brojem 10 u ekipi iz Gelnkirhena.

"Nakon prvog kontakta, Edin je vrlo brzo jasno pokazao koliko je zainteresovan za transfer. Sa Edinom smo dobili napadača koji je tokom cijele karijere igrao na najvišem nivou. Pored njegovog iskustva kao lidera, naš tim će imati koristi od njegovih sposobnosti kao ciljnog igrača i strijelca“, rekao je Juri Mulder, direktor u njemačkom klubu.

"Tokom razgovora je vrlo jasno pokazao koliko je gladan uspješnog drugog dijela sezone sa nama, i zaista se radujemo tome".

Džeko, koji se i dalje nada plasmanu "zmajeva" na Svjetsko prvenstvo 2026. zajedno sa Nikolom Katićem, dijeli to uzbuđenje.

"Od trenutka kada se pojavilo interesovanje, veoma sam pažljivo pratio Šalke i gledao nekoliko utakmica. Moji razgovori sa klubom, sa glavnim trenerom Mironom Muslićem i, naravno, sa Nikolom Katićem među ostalima, bili su veoma pozitivni", objasnio je Džeko.

"Impresivno je vidjeti kako se tim razvio ove sezone nakon nekoliko teških godina. Sada želim da dam sve od sebe kako bismo zajedno bili uspješni u drugom dijelu sezone. Zaista se radujem svojoj prvoj domaćoj utakmici na rasprodatom 'Feltins Areni'".

Edin Džeko dolazi u Gelzenkirhen sa dugom i veoma uspješnom karijerom u evropskom fudbalu. Iskusni centarfor osvojio je titulu u Bundesligi (i bio najbolji strijelac lige), kao i dva puta englesku Premijer ligu.

Za reprezentaciju BiH je postigao 72 gola na 146 nastupa, a na klupskom nivou, njegova karijera uključuje periode u Volfzburgu, Mančester sitiju, Romi, Interu iz Milana, Fenerbahčeu i Fiorentini.

Podsjetimo, Šalke je jesenji dio Bundeslige 2 okončao na prvoj poziciji sa 38 bodova i na proljeće će se boriti za povratak u njemačku elitu. U tom slučaju, Džeko će produžiti ugovor na još jednu sezonu.

