logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Edin Džeko u fokusu Šalkea, zainteresovan i Pariz: Nijemci otkrili detalje ponude

Edin Džeko u fokusu Šalkea, zainteresovan i Pariz: Nijemci otkrili detalje ponude

Autor Haris Krhalić
0

Šalke pregovara s Edinom Džekom, zainteresovan i Pariz.

Šalke želi Edina Džeku Izvor: Shutterstock

Njemački drugoligaš Šalke 04 započeo je pregovore sa Edinom Džekom, prenosi BILD. Tridesetdevetogodišnji reprezentativac Bosne i Hercegovine trenutno je član Fiorentine, ali bi uskoro mogao raskinuti ugovor s italijanskim klubom.

Šalke traži rješenje za ofanzivne probleme, koji su došli do izražaja i u remiju bez golova protiv Herte, u kojem napadači nisu uputili nijedan šut u okvir gola. Prema dostupnim informacijama, njemački klub Džeki nudi ugovor do kraja sezone, uz bonuse vezane za učinak i eventualni plasman u viši rang.

U trku za potpis bivšeg kapitena reprezentacije BiH uključen je i Pariz, koji finansijski stoji znatno bolje od Šalkea, pa bi Džeko u Francuskoj mogao imati bolje uslove.

Prednost Šalkea mogla bi biti dobra veza Džeke s trenerom Mironom Muslićem i defanzivcem Nikolom Katićem, koje poznaje iz reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Odluka o Džekinoj budućnosti očekuje se u narednim danima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Pariz Šalke Edin Džeko Bundesliga 2

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC