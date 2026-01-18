Edin Džeko u fokusu Šalkea, zainteresovan i Pariz: Nijemci otkrili detalje ponude

Šalke pregovara s Edinom Džekom, zainteresovan i Pariz.

Izvor: Shutterstock

Njemački drugoligaš Šalke 04 započeo je pregovore sa Edinom Džekom, prenosi BILD. Tridesetdevetogodišnji reprezentativac Bosne i Hercegovine trenutno je član Fiorentine, ali bi uskoro mogao raskinuti ugovor s italijanskim klubom.

Šalke traži rješenje za ofanzivne probleme, koji su došli do izražaja i u remiju bez golova protiv Herte, u kojem napadači nisu uputili nijedan šut u okvir gola. Prema dostupnim informacijama, njemački klub Džeki nudi ugovor do kraja sezone, uz bonuse vezane za učinak i eventualni plasman u viši rang.

U trku za potpis bivšeg kapitena reprezentacije BiH uključen je i Pariz, koji finansijski stoji znatno bolje od Šalkea, pa bi Džeko u Francuskoj mogao imati bolje uslove.

Prednost Šalkea mogla bi biti dobra veza Džeke s trenerom Mironom Muslićem i defanzivcem Nikolom Katićem, koje poznaje iz reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Odluka o Džekinoj budućnosti očekuje se u narednim danima.