Edin Džeko - simbol neuspjeha Fiorentine

Italijanski novinar obrušio se na kapitena reprezentacije BiH.

Košmarna polusezona je iza Edina Džeke i njegove Fiorentine. U prvom dijelu kalendarske sezone 2025/26 tim iz Firence upisao je samo jedan prvenstveni trijumf, kapiten reprezentacije BiH skoro da nije ni nastupao u Seriji A, zbog čega je Stefano Borgi, poznati novinar i TV komentator, odlučio da ga stavi na vrh liste promašaja u najjačoj italijanskoj ligi.

Vratio se 39-godišnji Džeko u Italiju, nakon nastupa za Fenerbahče. Očekivalo se da bi iskusni golgeter mogao da ponovi partije iz Rome i Intera, ali njegovi nastupi, a bilo ih je veoma malo, nisu mogli zadovoljiti nikoga u Firenci.

Borgi je tako napravio listu najvećih promašaja sezone, tzv. Flop listu, među kojima je i fudbaler "viole".

"Smatralo se da Džeko još može da ponudi nešto. Jasno je da je došao u Fiorentinu koja je bila uključena u proces podmlađivanja, ali sa vrlo ambicioznim ciljevima. U 'Flop 11' mogla bi se praktično uvrstiti cijela ekipa 'viole', s obzirom na razočaranje koje je do sada pružila. Ipak, kao simboličnu figuru izabrao sam Džeku, i to i kako ne bih svu odgovornost svalio na neke mlađe igrače poput Nicolusija Kavilje.

U toj idealnoj postavi prostora je moglo biti i za Soma. Niko ne dovodi u pitanje izuzetnu karijeru Džeke, ali on nije bio tip igrača prikladan za Fiorentinu u ovom istorijskom trenutku. Nikada nije djelovao spremno, ni na fizičkom planu ni po pitanju intenziteta.

Pokušao je da pokaže ličnost, na primjer ulazeći u rasprave sa navijačima, ali se sve to svodi na one epizode poput one poslije utakmice Konferencijske lige, odigrane neubjedljivo. Na terenu nisu stigli konkretni signali i zbog toga, po mom mišljenju, u potpunosti spada u Flop 11", istakao je italijanski novinar.

Zbog svega navedeno, Fiorentina je zakucana za samo dno Serije A, sa samo devet osvojenih bodova na 17 utakmica i moraće da se desi pravo čudo da se tim sa stadiona "Artemio Franki" ne preseli u niži rang. Veliko je pitanje, sa Edinom Džekom u timu ili ne, jer se sve glasnije pominje njegov odlazak.