logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Edin Džeko bi mogao dobiti i trećeg trenera ove sezone u Fiorentini

Edin Džeko bi mogao dobiti i trećeg trenera ove sezone u Fiorentini

Autor Haris Krhalić
0

Fiorentina bi mogla ponovo dobiti novog trenera.

paolo vanoli novi trener fiorentine Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

U Firenci se ponovo ozbiljno razmišlja o promjeni na klupi, jer uprava Fiorentine nije zadovoljna rezultatima koje ekipa bilježi u dosadašnjem dijelu sezone, prenose mediji iz Italije.

Loš start prvenstva već je početkom novembra koštao posla Stefana Piolija, koji je smijenjen 4. novembra, ali ni njegov nasljednik Paolo Vanoli nije uspio donijeti željeni preokret. Naprotiv, kriza rezultata se nastavila i pod njegovim vođstvom.

Fiorentina je u sedam utakmica otkako je Vanoli preuzeo ekipu slavila samo jednom i to u Konferencijskoj ligi protiv Dinama iz Kijeva rezultatom 2:1. U Seriji A stanje je znatno lošije – upisana su tri poraza i dva remija, bez ijedne pobjede.

Dodatni udarac stigao je u nedjelju, kada su „Viole“ na svom terenu poražene od Verone (1:2), direktnog konkurenta u borbi za opstanak. Nakon 15 odigranih kola Fiorentina se nalazi na posljednjem mjestu tabele sa svega šest osvojenih bodova i jedina je ekipa u ligi koja još nije pobijedila u domaćem prvenstvu.

Prema pisanju italijanskih medija, Vanolijeva pozicija je ozbiljno ugrožena, a kao jedan od glavnih kandidata za novog trenera spominje se Đuzepe Jakini. Iskusni 61-godišnjak već je u dva navrata kratko vodio Fiorentinu, a posljednji put bio je na klupi kluba od marta do kraja juna 2021. godine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Fiorentina Serija A Edin Džeko

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC