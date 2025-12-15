Edin Džeko bi mogao dobiti i trećeg trenera ove sezone u Fiorentini

Fiorentina bi mogla ponovo dobiti novog trenera.

Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

U Firenci se ponovo ozbiljno razmišlja o promjeni na klupi, jer uprava Fiorentine nije zadovoljna rezultatima koje ekipa bilježi u dosadašnjem dijelu sezone, prenose mediji iz Italije.

Loš start prvenstva već je početkom novembra koštao posla Stefana Piolija, koji je smijenjen 4. novembra, ali ni njegov nasljednik Paolo Vanoli nije uspio donijeti željeni preokret. Naprotiv, kriza rezultata se nastavila i pod njegovim vođstvom.

Fiorentina je u sedam utakmica otkako je Vanoli preuzeo ekipu slavila samo jednom i to u Konferencijskoj ligi protiv Dinama iz Kijeva rezultatom 2:1. U Seriji A stanje je znatno lošije – upisana su tri poraza i dva remija, bez ijedne pobjede.

Os dirigentes da Fiorentina estão nesse momento analisando se existe uma opção melhor disponível para substituir Paolo Vanoli. [@NicoSchira]pic.twitter.com/bJCVfeLvSp — Diário Viola BR (@DiarioViolaBR)December 15, 2025

Dodatni udarac stigao je u nedjelju, kada su „Viole“ na svom terenu poražene od Verone (1:2), direktnog konkurenta u borbi za opstanak. Nakon 15 odigranih kola Fiorentina se nalazi na posljednjem mjestu tabele sa svega šest osvojenih bodova i jedina je ekipa u ligi koja još nije pobijedila u domaćem prvenstvu.

Prema pisanju italijanskih medija, Vanolijeva pozicija je ozbiljno ugrožena, a kao jedan od glavnih kandidata za novog trenera spominje se Đuzepe Jakini. Iskusni 61-godišnjak već je u dva navrata kratko vodio Fiorentinu, a posljednji put bio je na klupi kluba od marta do kraja juna 2021. godine.