Zvezdin Banjalučanin na meti Nijemaca i Holanđana!

Mladi štoper iz Banjaluke Nikša Blagojević prošle zime potpisao profesionalni ugovor sa Crvenom zvezdom, a sada ga prati nekoliko klubova iz inostranstva.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Izdanak Borčeve omladinske škole Nikša Blagojević prošle zime potpisao je profesionalni ugovor sa Crvenom zvezdom i predstavlja jednu od mladih nada crveno-bijelih.

Klub sa Marakane poslao ga je u međuvremenu na pozajmicu u juniorsku selekciju Grafičara, a uprkos ne baš najboljim rezultatima ove ekipe mladi štoper je svojim partijama privukao pažnju klubova iz inostranstva.

Sedamnaestogodišnjeg Banjalučanina već neko vrijeme prate skauti njemačkog Hofenhajma, a prema saznanjima Monda, na radaru je i jednog holandskog prvoligaša.

Blagojević ima ugovor sa Crvenom zvezdom još dvije godine, ali ne bi bilo iznenađenje da već tokom zimskog prelaznog roka promijeni sredinu i da nastavi svoj razvoj u inostranstvu.

Ovaj Banjalučanin prve fudbalske korake napravio je u Borcu, potom je nastupao za FK Respekt iz Loznice, da bi nakon nastupa za kadetsku selekciju Crvene zvezde sa šampionom Srbije potpisao trogodišnji ugovor.

Za U 17 reprezentaciju BIH upisao je šest nastupa i postigao jedan gol.