logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Raul Gonzales vodi novu Srbiju na Svjetsko prvenstvo: Debitanti i povratnici na spisku "orlova"

Raul Gonzales vodi novu Srbiju na Svjetsko prvenstvo: Debitanti i povratnici na spisku "orlova"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Selektor Srbije Raul Gonzales objavio je širi spisak kandidata za mečeve sa Litvanijom u pretkvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Spisak srbije za kvalifikacije za svjetsko prvenstvo Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije će 19. marta u Nišu igrati kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo protiv Litvanije u Nišu, a revanš će biti u gostima 22. marta. Sada je selektor Raul Gonzales objavio širi spisak kandidata za te mečeve.

Ukoliko Srbija pobedi sl.edeći protivnik je moćna selekcija Mađarske koja će igrati sa Srbijom u dvomeču. Vidjeli smo neka nova imena poput golmana Vojvodine Koste Dizdara, Filipa Milovanovića i Brane Mirkovića iz Metaloplastike, kao i povratnike poput Miloša Kosa, Milana Bomaštara, Luke Rogana, Jovice Nikolića...

Ovo je sastav Srbije

  • GOLMAN: Vladimir Cupara (Bukurešt), Kosta Dizdar (Vojvodina), Andrej Trnavac (Partizan), Luka Krivokapić (Granoljers), Dejan Milosavljev (Berlin), Milan Bomaštar (Kretej).
  • LIJEVA KRILA: Vanja Ilić (Šartr), Mladen Šotić (Partizan), Marko Srdanović (Vojvodina), Filip Milovanović (Metaloplastika).
  • DESNA KRILA: Mateja Dodić (Zagreb), Vukašin Vorkapić (Vardar), Aleksa Tufegdzić (Zagreb), Darko Đukić (Ohrid), Milija Papović (Metaloplastika).
  • PIVOTMENI: Marko Jevtić (Bidasoa), Ivan Mićić (Partizan), Luka Rogan (Lajpcig), Dragan Pešmalbek (Vesprem), Mijajlo Marsenić (Berlin)
  • BEKOVI: Miloš Kos (Erlagen), Vukašin Antonijević (Ajzenah), Brana Mirković (Metaloplastika), Uroš Borzaš (Alkaloid), Uroš Kojadinović (Tuluz), Aljoša Damjanović (Partizan), Lazar Kukić (Seged), Uroš Mitrović (Vardar), Jovica Nikolić (Seged), Nikola Zečević (Partizan), Veljko Popović (Partizan), Stefan Dodić (Vesprem), Vojin Čabrilo (Vojvodina), Nikola Crnoglavac (Partizan), Marko Tasić (Dinamo)

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:08
Stefan Dodić magija na Euru
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet Srbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC