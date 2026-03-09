Raul Gonzales vodi novu Srbiju na Svjetsko prvenstvo: Debitanti i povratnici na spisku "orlova"

Selektor Srbije Raul Gonzales objavio je širi spisak kandidata za mečeve sa Litvanijom u pretkvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Reprezentacija Srbije će 19. marta u Nišu igrati kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo protiv Litvanije u Nišu, a revanš će biti u gostima 22. marta. Sada je selektor Raul Gonzales objavio širi spisak kandidata za te mečeve.

Ukoliko Srbija pobedi sl.edeći protivnik je moćna selekcija Mađarske koja će igrati sa Srbijom u dvomeču. Vidjeli smo neka nova imena poput golmana Vojvodine Koste Dizdara, Filipa Milovanovića i Brane Mirkovića iz Metaloplastike, kao i povratnike poput Miloša Kosa, Milana Bomaštara, Luke Rogana, Jovice Nikolića...

Ovo je sastav Srbije

GOLMAN: Vladimir Cupara (Bukurešt), Kosta Dizdar (Vojvodina), Andrej Trnavac (Partizan), Luka Krivokapić (Granoljers), Dejan Milosavljev (Berlin), Milan Bomaštar (Kretej).

LIJEVA KRILA: Vanja Ilić (Šartr), Mladen Šotić (Partizan), Marko Srdanović (Vojvodina), Filip Milovanović (Metaloplastika).

DESNA KRILA: Mateja Dodić (Zagreb), Vukašin Vorkapić (Vardar), Aleksa Tufegdzić (Zagreb), Darko Đukić (Ohrid), Milija Papović (Metaloplastika).

PIVOTMENI: Marko Jevtić (Bidasoa), Ivan Mićić (Partizan), Luka Rogan (Lajpcig), Dragan Pešmalbek (Vesprem), Mijajlo Marsenić (Berlin)

BEKOVI: Miloš Kos (Erlagen), Vukašin Antonijević (Ajzenah), Brana Mirković (Metaloplastika), Uroš Borzaš (Alkaloid), Uroš Kojadinović (Tuluz), Aljoša Damjanović (Partizan), Lazar Kukić (Seged), Uroš Mitrović (Vardar), Jovica Nikolić (Seged), Nikola Zečević (Partizan), Veljko Popović (Partizan), Stefan Dodić (Vesprem), Vojin Čabrilo (Vojvodina), Nikola Crnoglavac (Partizan), Marko Tasić (Dinamo)

