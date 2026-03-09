"Imamo dvije pobjede, ali nema opuštanja": Košarkašice Srbije pred novim izazovom

Reprezentativke Srbije spremne su za nastavak kvalifikacija za Eurobasket.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Reprezentativke Srbije u srijedu od 18 sati nastavljaju kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2027. Izabranice Miloša Pavlovića igraće u maloj dvorani novosadskog Spensa, gdje će dočekati Island u trećem kolu FIBA prozora. Na treningu koji je održan u dvorani Ranko Žeravica govorile u igračice, ali i trener Miloš Pavlović.

"Jeste specifična situacija jer smo večeras prvi put imali kompletan tim na treningu, ali kako je nama, tako je i drugima. Mislim da je malo lakše nego pred prvi prozor, jer imamo neke stvari postavljene od prošlog okupljanja, znamo i protivnike, Island nam je bio nepoznanica pred prvu utakmicu… Bavimo se više nama, gledamo da podižemo naš nivo igre i radimo stvari koje moramo da bismo napredovali, trenutno mnogo više nego što razmišljamo o samom protivniku. Iza nas su dvije pobjede, ali nema opuštanja i razmišljamo samo o još dva trijumfa u ovom prozoru. Naš cilj nije samo prolazak u drugu rundu kvalifikacija, ovo je samo jedan dio, put je više nego dalek i moramo da se fokusiramo na to da rastemo kao ekipa iz dana u dan, a ne da se zadovoljavamo onim što smo uradili. Napravili smo dobru uvertiru, ali ovo je tek početak", rekao je selektor.

Srbija dočekuje Island, a onda 14. marta putuje u Portugal.

"Island je suštinski jedan atipičan košarkaški tim, u smislu da su 'ander sajz', dobro trče, moramo da budemo oprezni i da ih držimo pod kontrolom i iz snažne odbrane tražimo naše prednosti. Sve djevojke su se odazvale, sve su zdrave, imamo i podmladak, vidite da je sastav malo promijenjen. Vrlo sam zadovoljan kako rade, atmosferom, odnosom prema treningu, saigračima, stafu, grbu koji nose na dresu... To je nešto na čemu oduvijek insistiramo."

Srpske djevojke su do sada boje Srbije branile u Beogradu, a sada će i publika u Novom Sadu imati priliku da uživa u najboljim košarkašicama.

"Nadam se velikoj podršci navijača u Novom Sadu, mislim da djevojke to zaslužuju. Ovo je novi ciklus i nova priča, smatram da to zaslužuje podršku i nadam se da će publika doći u što većem broju da nam pomogne i bude uz nas", poručio je selektor Miloš Pavlović.

