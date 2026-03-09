logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ja sam kao toksična bivša, neću da Denver uzme titulu": NBA priča o izjavi Jokićevog saigrača

"Ja sam kao toksična bivša, neću da Denver uzme titulu": NBA priča o izjavi Jokićevog saigrača

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Majkl Porter junior je iskreno rekao da mu na neki način ne bi bilo drago da Denver osvoji titulu ove sezone.

Majkl Porter volio bih i ne bih volio da Denver osvoji titulu Izvor: Instagram/courtsidebuzzig/printscreen

Otišao je Majkl Porter junior iz Denvera i napravio seriju skandala svojim gostovanjima u medijima u kojima se doticao svih mogućih tema od muško-ženskih odnosa do košarke. Sada je ponovo gostovao u jednoj emisiji, ali je sada pričao o Nikoli Jokiću i Denveru.

Nakon što je pričao o tome koliko cijeni Nikolu Jokića i da smatra da je on najbolji košarkaš svih vremena novinarka ga je pitala da prognozira šanse za osvajanje novog NBA prstena. Prvi favorit je Oklahoma ako je vjerovati kladionicama i statističarima, a imao je Porter vrlo zanimljivo stanovište. 

"Volio bih i mrzio kada bi Denver osvojio titulu. Volio bih jer su to moji prijatelji, ali bih mrzio da se to desi jer bi onda to značilo da su postali bolji kada su me trejdovali. Ja sam kao toksična bivša", započeo je Porter, nastavivši:

"Volio bih da se to desi zbog svih igrača ponaosob, ali taj ljudski dio mene je sebičan. Čovječe otjerali su me i osvojili trofej! Osvojili su ga i sa mnom, mogli smo da uzmemo titulu. Moja procjena je da ako svi budu zdravi u Nagetsima uz Pejtona Votsona koji se probio ove sezone i ako budu zdravi u plejofu će biti jako teško pobijediti ih u seriji od sedam utakmica. Prognoziraću Denver", rekao je on.

Kako igra Majkl Porter?

Statistički igra najbolju sezonu u karijeri. Po meču ima 24,3 poena uz 7,2 skoka i 3,1 asistencija. Njega je Denver doveo 2018. kao 14. pika i sa njim u timu su osvojili prsten 2023. U prethodne dvije sezone je uspio da se kloni povreda i odigrao je 81, pa 77 utakmica, a prije toga nije spojio nijednu sezonu sa više od 62 odigrana meča.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Majkl Porter Nikola Jokić košarka Denver NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC