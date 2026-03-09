"Ja sam kao toksična bivša, neću da Denver uzme titulu": NBA priča o izjavi Jokićevog saigrača

Majkl Porter junior je iskreno rekao da mu na neki način ne bi bilo drago da Denver osvoji titulu ove sezone.

Izvor: Instagram/courtsidebuzzig/printscreen

Otišao je Majkl Porter junior iz Denvera i napravio seriju skandala svojim gostovanjima u medijima u kojima se doticao svih mogućih tema od muško-ženskih odnosa do košarke. Sada je ponovo gostovao u jednoj emisiji, ali je sada pričao o Nikoli Jokiću i Denveru.

Nakon što je pričao o tome koliko cijeni Nikolu Jokića i da smatra da je on najbolji košarkaš svih vremena novinarka ga je pitala da prognozira šanse za osvajanje novog NBA prstena. Prvi favorit je Oklahoma ako je vjerovati kladionicama i statističarima, a imao je Porter vrlo zanimljivo stanovište.

"Volio bih i mrzio kada bi Denver osvojio titulu. Volio bih jer su to moji prijatelji, ali bih mrzio da se to desi jer bi onda to značilo da su postali bolji kada su me trejdovali. Ja sam kao toksična bivša", započeo je Porter, nastavivši:

"Volio bih da se to desi zbog svih igrača ponaosob, ali taj ljudski dio mene je sebičan. Čovječe otjerali su me i osvojili trofej! Osvojili su ga i sa mnom, mogli smo da uzmemo titulu. Moja procjena je da ako svi budu zdravi u Nagetsima uz Pejtona Votsona koji se probio ove sezone i ako budu zdravi u plejofu će biti jako teško pobijediti ih u seriji od sedam utakmica. Prognoziraću Denver", rekao je on.

Kako igra Majkl Porter?

Statistički igra najbolju sezonu u karijeri. Po meču ima 24,3 poena uz 7,2 skoka i 3,1 asistencija. Njega je Denver doveo 2018. kao 14. pika i sa njim u timu su osvojili prsten 2023. U prethodne dvije sezone je uspio da se kloni povreda i odigrao je 81, pa 77 utakmica, a prije toga nije spojio nijednu sezonu sa više od 62 odigrana meča.

