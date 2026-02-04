"Znamo šta Srbi pričaju o nama": Jokićevi saigrači godinama ćute šta im najviše smeta

Majkl Porter Džunior, dugogodišnji saigrač Nikole Jokića u Denveru, rekao koliko je nekad nezahvalno igrati kraj Nikole Jokića.

Saigrači Nikole Jokića (30) svjesni su kritika koje godinama stižu na njihov račun. Razlog je jednostavan - prosto, nisu dobri kao on i krivica za sve poraze automatski zato pada na njihova leđa.

"Mislim da je to razlog, jer kada igrate sa njim... Ne znam da li su to samo ljudi iz Srbije ili ljudi uopšte, ali govore da smo dobri samo zato što igramo kraj Jokića. Misle da je to jedini razlog. Očigledno je da on čini igrače boljima, u mnogim situacijama, ali kao što vidite, Džamal može i bez Jokića da ubaci 40 poena. Pejton Votson? Jokić pravi igrače boljim, ali oni su i dalje sami po sebi dobri igrači", rekao je Majkl Porter Džunior (27) u podkastu "The Old Man And The Three".

"Jedan je od najboljih u ligi"

Krilni košarkaš i izraziti šuter, član šampionskog tima Denver Nagetsa iz 2023, otišao je prošlog ljeta u Bruklin i tamo igra najefikasniju sezonu karijere, sa 25,5 poena u proseku.

On ne želi da priča o sebi, već o plejmejkeru Denvera, Džamalu Mareju, koji će ovog 15. februara u Intuit domu u Los Anđelesu prvi put zaigrati na Ol-staru.

"Zato što je Jokić bio toliko dugo zdrav tokom karijere, ljudi ne odaju Džamalu priznanje koje zaslužuje. Pobjeđivali smo plej-of serije zbog njega i njegovih uspjeha. U NBA finalu ostvarivao je tripl-dabl u prosjeku. Bar 10 asistencija imao je u prosjeku, uz poene... Uvijek sam mislio da je Džamal jedan od najboljih igrača u NBA, ima šut za tri, ima poludistancu, završava ulaze lijevom i desnom rukom."

Kem Džonson, aktuelni igrač Denvera, otkrio je da se o tome priča i u svlačionici i na mečevima.

"Pričali smo na klupi skoro, da nabrojimo 5 najboljih 'egzekutora' u ligi. Može u rečenicu sa Kajrijem", kazao je on.

"Može da radi mnoge stvari pod obručem. Tu je među najboljima, sigurno", dodao je Porter.

