Teška noć za Nikolu Jokića u NBA ligi

Pogledajte kako je Nikola Jokić prošao prethodne noći kada ga je udario Kejd Kaningem.

Izvor: @MrBuckBuckNBA/X

Nikola Jokić neće po dobrom pamtiti prethodnu noć. Ne samo da je njegov Denver izgubio neizvjestan meč od Detroita (124:121), nego je Nikola Jokić odigrao "prosječno" za svoje standarde i pritom je opet dobio dosta batina, što su sudije uglavnom ignorisale.

U jednom trenutku dok je Jokić pravio blok za Džamala Mareja, najbolji igrač Detroita Kejd Kaningem ga je udario rukom po međunožju, poslije čega je Somborac završio na parketu. Pogledajte taj detalj:

Nikola Jokić takes a hit in the groin from Cade Cunningham and goes down; officials review and rule it a common foul, Cunningham's 3rd. Jokić would stay in the game.



With replays



Also on Youtube:https://t.co/JDKMJGvyvWpic.twitter.com/WulUjRbWHD — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA)February 4, 2026



Pregledom usporenog snimka utvrđeno je da nije bilo elemenata nesportskog prekršaja, iako se Jokić previjao od bolova, pa su sudije tu žestoko iznervirale trenera Dejvida Adelmana. Da je tu možda Kaningem isključen, Jokićev tim bi imao lakši posao, pošto je najbolji strijelac Detroita ubacio 29 poena i imao deset asistencija.

Što se tiče samog Jokića, imao je dabl-dabl prethodne noći i zabilježio je 24 poena, 15 skokova i četiri asistencije, uz nešto lošiji šut nego što smo navikli (9/19). Jedini efikasniji od njega u redovima Nagetsa bio je Džamal Marej sa 32 poena.

Pejton Votson je ubacio 17 poena, Džulijan Strouter 15, Jonas Valančijunas 11, a Brus Braun 10, dok je dobra vijest za Nagetse i da se konačno oporavio Kristijan Braun. Ubacio je šest poena prethodne večeri i biće značajno pojačanje za Denver u idućem periodu.

