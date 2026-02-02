"Sa njim se nikad ne svađam, zato što smo obojica ljuti": Jokić pred svima rekao ko je u Denveru nedodirljiv

Nikola Jokić je poslije poraza od Oklahome pričao o Džamalu Mareju, povratku na teren i stvarima u kojima je i sam griješio na utakmici.

Izvor: Printscreen/YouTube/Denver Nuggets

Nikola Jokić odigrao je veoma dobru utakmicu (16, 8as, 7sk), ali to nije bilo dovoljno da Denver izbjegne poraz od Oklahome (111:121). Poslije meča je medije mnogo više zanimalo da pričaju sa njim o Džamalu Mareju i tome što će i on konačno da se nađe na Ol-staru i tako postane prvi Nikolin saigrač u istoriji koji se našao na događaju na kom su sve zvijezde u NBA ligi.

"Dobar je osjećaj, mislim da igra na visokom nivou posljednje dvije godine i da je ovo, ne znam kako da kažem, dostignuće. Zaslužio je, igrao je na sjajnom nivou i dobro je da se njegov ime tu našlo, tu i treba da bude", počeo je Jokić.

Nikola Jokić on Jamal Murray:

“I wouldn't change him. I wouldn't change him for anybody... whenever I say who is my top five of my career, he's definitely number one”pic.twitter.com/X3N2f4kPvI — Tatiana (@Tatianaclinares)February 2, 2026

Njih dvojica su krenuli zajedno, počeli su kao rezervisti, pa postali jedan od najboljih tandema u NBA ligi. Ujedno je stavio svima do znanja ko je u Denveru nedodirljiv i tako stavio tačku na sve potencijalne spekulacije oko eventualnog trejda Kanađanina.

"Sećam se kada smo ulazili sa klupe zajedno, slične puteve smo imali, činimo igru ovog drugog boljom i lakšom. Ne bih ga mijenjao ni za koga. Kada god me pitaju ko su pet najboljih saigrača u karijeri, on je na prvom mjestu. Imamo sjajan odnos na terenu, dosta dobrih i loših momenata, ali i ti loši momenti kreiraju dobre kasnije, zadovoljstvo je igrati sa njim."

Potvrdio je Nikola da između njih nema "zle krvi" i da se sa njim nikada nije posvađao.

"Ne, ne, nikad se ne svađamo. Zato što je jedan uvijek ljut, drugi nije, pa pravimo balans. Ko je više ljut? Zavisi od situacije. Što se tiče Ol-stara ne znam da li ćemo da provedemo sve vrijeme zajedno, jer meni dolazi porodica u Los Anđeles. Vidjećemo. Nije to tamo toliko uzbudljivo", nasmijao se Jokić.

"Nisam zarđao, ali sam griješio"

Nije se složio Nikola sa pitanjem novinara o tome da li je možda malo "zarđao" pošto dugo nije igrao zbog povrede.

"Ne, mislim da sam odradio dobar posao sa rehabilitacijom, nisam ispao iz forme, tako da ne. Što se Oklahome tiče, oni su dobri, znaju šta žele i u napadu i odbrani. Imaju nekoliko igrača koji mogu da brane više pozicija, postavljaju ton igre na meču. Sa razlogom su prvi na tabeli i šampioni su. Agresivni su, znaju kako da igraju, posebno u defanzivi."

U nekoliko situacija tokom meča srpski centar je griješio sa dodavanjima, bacao je lopte tamo gdje nisu bili saigrači, pa su ga pitali da li je možda to nesporazum i da neki još nisu naučili određene kretnje.

"Vidio sam nešto, drugi nisu vidjeli. Trebalo bi da budem bolji u dodavanjima ka igraču, ne u prostor. To znači da ima prostora za učenje i napredak, tako je kako je. Bili su bolji."

