Džeko pogodio za vođstvo Šalkea, pa ostavio ekipu na cjedilu: Dobio direktan crveni karton, domaći ispustili pobjedu!

Poslije njegovog isključenja, Šalke je primio dva pogotka i ispustio pobjedu.

Izvor: Revierfoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Edin Džeko je postigao vodeći pogodak za Šalke u današnjem duelu sa Hanoverom, ali je na startu drugog poluvremena dobio direktan crveni karton, koji je skupo koštao njegov tim!

Derbi 26. kola njemačkog drugoligaškog takmičenja završen je rezultatom 2:2, iako je tim iz Gelzenkirhena u drugo poluvrijeme ušao uz dva gola prednosti. Kapiten reprezentacije BiH je doveo domače do vođstva u 29. minutu, dok je samo devet minuta bilo potrebno Šalkeu da preko Kenana Karamana udvostruči kapital.

Međutim, lideru Cvajte to nije bilo dovoljno za pobjedu i veliki korak ka povratku u elitu. Nedugo nakon što je krenuo drugi dio utakmice, u 53. minutu, Džeko je neoprezno startovao na Elijasa Sada, koji je ostao da leži na travi. Bez mnogo razmišljanja, arbitar mu je pokazao crveni karton, pa su domaći meč morali da završe sa desetoricom.

Uz brojčani deficit, prednost nisu uspjeli da sačuvaju do kraja. Maik Navrocki je u 82. minutu smanjio zaostatak gostiju, koji su do boda iz ovog susreta stigli u osmom minutu nadoknade, preko Benedikta Pihlera.

Poslije drugog remija u posljednja tri kola, Šalke na liderskoj poziciji ima 51 bod, dva više od drugoplasiranog Darmštata. Na trećoj poziciji, koja na kraju sezone vodi u baraž, nalazi se Elversberg sa 48 bodova.

Kad je riječ o učinku Edina Džeke u Njemačkoj, na osam mečeva postigao je šest golova, uz tri asistencije.







Tablice omogućuje

Tablice omogućuje Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)