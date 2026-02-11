Šalke doveo rekordera "Liga petice", a Muslić ima problem! "U svlačionici se čuje samo brate, brate..."

Atmosfera u Šalkeu je daleko od idealne, a potezi uprave i trenera Mirona Muslića na udaru navijača, pišu njemački mediji.

Izvor: osnapix / Marcus Hirnschal / imago sportfotodienst / Profimedia

Šalke iz Gelzekirhena bori se za povratak u Bundesligu, a veliki korak ka tome je trebao da bude dolazak Edina Džeke.

Kapiten reprezentacije BIH i jedini igrač koji je postigao više do 50 golova u tri lige „petice“ od dolaska u Gelzekirhen zabio je tri gola, ali još uvijek nije ostvario pobjedu.

Šalke već pet utakmica ne zna za trijumf, doskorašnji lider "Cvajte" prošlog vikenda prepustio je prvo mjesto Darmštatu, a njemački mediji raspisali su se o problemima u slavnom klubu.

Potezi uprave kluba koja želi da bivšeg člana uprave Klemensa Tenisa, omraženog od strane navijača, vrati u klub kao počasnog člana našli su se na udaru javnosti, ali i potezi trenera Mirona Muslića.

Bh. trener na prošloj utakmici protiv Dinama iz Drezdena zamijenio je Džeku poslije dva postignuta gola, a nakon njegovog izlaska gosti su stigli do remija 2:2, pa Musliću mnogi zamjeraju što je izveo svog najvoljeg napadača.

Njemački "Bild" u tekstu o trenutnoj situaciji u Šalkeu navodi još nekoliko primjera koji pokazuju da je asmotfera daleko od idealne. Mladi Zaid Čibara se poslije duge pauze i oporavka od povrede vratio na meču sa Kajzerslauternom i čak upisao asistenciju, a već na sljedećoj utakmici protiv Bohuma ga nije bilo u protokolu. Razlog je njegovo navodno kašnjenje na sastanak ekipe.

Ta utakmica protiv Bohuma koju je Šalke izgubio 2:0 otkrila je slabosti u Muslićevoj ekipi, a posjetioci su imali priliku da u sposljednjim sekundama prvog poluvremena vide kako Nikola Katić galami na mladog devetnaestogodišnjeg Merdžana Ajhana. Potez bh. defanzivca izazvao je negodovanje, ne samo zbog toga što je daleko iskusniji štoper mogao da uputi kritike svom saigraču tokom pauze u svlačionici, već i zbog toga što je sam Katić odigrao jako loše na toj utakmici.

Navodno je stanje u svlačionici Šalkea zabrinjavajuće, a pojedinim igračima smeta što se u njoj sve češće priča jezicima kojim govore Balkanci.

"Navodno, jedna od najčešće korištenih riječi je 'brate' i to pojedinim igračima sve više ide na živce", navodi "Bild", a autor teksta na kraju zaključuje da "Šalke svoj put ka vrhu čini sve težim i sam sebe uništava".