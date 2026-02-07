Džeko dva puta pogodio, a onda je Muslić napravio grešku! Izveo ga iz igre, a Dinamo stigao do remija!

Dinamo Drezden izborio remi u Gelzenkirhenu, nakon što je trener Šalkea izveo dvostrukog strijelca.

Izvor: Joachim Bywaletz / imago sportfotodienst / Profimedia

Poslije utakmice bez postignutog pogotka prošlog vikenda Edin Džeko se ove subotu vratio u golgetersku formu i bio dvostruki strijelac.

Kapiten reprezentacije BIH postigao je dva gola za Šalke, i to vrlo lijepa. Nakon poluvremena bez golova kapiten "zmajeva" je načeo protivnika lijepim pogotkom u 52. minutu.

Schalke 1-0 Dynamo Dresden | 2. Bundesliga



DOS GOLES EN TRES PARTIDOS PARA EDIN DZEKO CON EL SCHALKE que es LÍDER de la segunda división alemana ⚽️pic.twitter.com/oaa9N4pRCO — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol)February 7, 2026

Ni drugi gol nije bio ništa manje lijep. Bila je to akcija Šalkea koju je preciznim udarcem završio Džeko za ubjedljivih 2:0.

EDIN DZEKO cayó de pie en la mina del Anti-fussball de Miron Muslic x#s04

pic.twitter.com/YXK5TSVHvK — (@RafaJR14_)February 7, 2026

Nakon ovog pogotka trener Šalkea Miron Muslić odlučio je da odmori bh. napadača, ali je to bila greška, jer se ispostavilo da ni dva Džekina gola nisu bilo dovoljna lideru "Cvajte“ za trijumf protiv davljenika.

Dinamo Drezden smanjio je autogolom Kurudžaja, a onda je Keler tri minute prije kraja zatresao mrežu i šokirao Veltins Arenu.

Šalke poslije ovog remija ima samo bod više od drugoplasiranog Paderborna, dok Dinamu i dalje predstoji borba za opstanak. Klub iz Drezdena zauzima pretposljednju poziciju sa 21 bodom, odnosno jednim manje od klubova koji su van zone ispadanja.