logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Džeko dva puta pogodio, a onda je Muslić napravio grešku! Izveo ga iz igre, a Dinamo stigao do remija!

Džeko dva puta pogodio, a onda je Muslić napravio grešku! Izveo ga iz igre, a Dinamo stigao do remija!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Dinamo Drezden izborio remi u Gelzenkirhenu, nakon što je trener Šalkea izveo dvostrukog strijelca.

Edin Džeko dao dva gola za Šalke Izvor: Joachim Bywaletz / imago sportfotodienst / Profimedia

Poslije utakmice bez postignutog pogotka prošlog vikenda Edin Džeko se ove subotu vratio u golgetersku formu i bio dvostruki strijelac.

Kapiten reprezentacije BIH postigao je dva gola za Šalke, i to vrlo lijepa. Nakon poluvremena bez golova kapiten "zmajeva" je načeo protivnika lijepim pogotkom u 52. minutu.

Ni drugi gol nije bio ništa manje lijep. Bila je to akcija Šalkea koju je preciznim udarcem završio Džeko za ubjedljivih 2:0.

Nakon ovog pogotka trener Šalkea Miron Muslić odlučio je da odmori bh. napadača, ali je to bila greška, jer se ispostavilo da ni dva Džekina gola nisu bilo dovoljna lideru "Cvajte“ za trijumf protiv davljenika.

Dinamo Drezden smanjio je autogolom Kurudžaja, a onda je Keler tri minute prije kraja zatresao mrežu i šokirao Veltins Arenu.
Šalke poslije ovog remija ima samo bod više od drugoplasiranog Paderborna, dok Dinamu i dalje predstoji borba za opstanak. Klub iz Drezdena zauzima pretposljednju poziciju sa 21 bodom, odnosno jednim manje od klubova koji su van zone ispadanja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Edin Džeko Šalke Bundesliga 2

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC