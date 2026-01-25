Prvi meč za Šalke i odmah rekord(i): Edin Džeko sa 39 godina ispisao istoriju Cvajte

Odmah po dolasku u tim iz Gelzenkirhena, iskusni bh. napadač upisao se u strijelce.

Prvi meč u dresu Šalkea Edin Džeko je obilježio golom. Iako pogodak bh. reprezentativca nije bio dovoljan za slavlje protiv Kajzerslauterna, omogućio je timu iz Gelzenkirhena da dođe bar do boda.

Vodili su gosti 2:0 do 87. minuta, kada je Džeko prepolovio zaostatak, da bi Kenan Karaman u posljednjim trenucima meča donio bod Šalkeu.

Pogledajte Džekin prvenac:

Džeko je u igru ušao u 67. minutu i odmah oborio jedan rekord Cvajte, da bi golom za 1:2 oborio još jedan. Naime, 39-godišnji golgeter prvo je postao najstariji debitant u istoriji Bundeslige 2, a onda i najstariji strijelac.

Doskorašnji fudbaler Fiorentine za više od četiri godine prestigao je dosadašnjeg rekordera Sebastijana Junga iz Karlsruea. Džeko je današnji gol postigao u trenutku kada je imao 39 godina, 10 mjeseci i osam dana, dok je Jung rekord držao sa 35 godina, sedam mjeseci i dva dana.

Nekadašnji napadač sarajevskog Željezničara, Teplica, Volfsburga, Mančester sitija, Rome, Intera, Fenerbahčea i pomenute Fiorentine tako je već u prvom nastupu za novi klub pokazao da će biti veliko pojačanje za Šalke, koje pretenduje za šampionsku titulu i povratak u najjaču Bundesligu.

Podsjetimo, Džeko se u Njemačku vratio prije samo tri dana, kada je nakon neslavne epizode u Firenci potpisao za Šalke.

Odmah se oglasio i Šalke. Novi Džekin klub u tri riječi potvrdio je ono što je svima odavno jasno: "Jednostavno, svjetska klasa".