logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prvi meč za Šalke i odmah rekord(i): Edin Džeko sa 39 godina ispisao istoriju Cvajte

Prvi meč za Šalke i odmah rekord(i): Edin Džeko sa 39 godina ispisao istoriju Cvajte

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Odmah po dolasku u tim iz Gelzenkirhena, iskusni bh. napadač upisao se u strijelce.

Edin Džeko Izvor: Revierfoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Prvi meč u dresu Šalkea Edin Džeko je obilježio golom. Iako pogodak bh. reprezentativca nije bio dovoljan za slavlje protiv Kajzerslauterna, omogućio je timu iz Gelzenkirhena da dođe bar do boda.

Vodili su gosti 2:0 do 87. minuta, kada je Džeko prepolovio zaostatak, da bi Kenan Karaman u posljednjim trenucima meča donio bod Šalkeu.

Pogledajte Džekin prvenac:

Džeko je u igru ušao u 67. minutu i odmah oborio jedan rekord Cvajte, da bi golom za 1:2 oborio još jedan. Naime, 39-godišnji golgeter prvo je postao najstariji debitant u istoriji Bundeslige 2, a onda i najstariji strijelac.

Doskorašnji fudbaler Fiorentine za više od četiri godine prestigao je dosadašnjeg rekordera Sebastijana Junga iz Karlsruea. Džeko je današnji gol postigao u trenutku kada je imao 39 godina, 10 mjeseci i osam dana, dok je Jung rekord držao sa 35 godina, sedam mjeseci i dva dana.

Izvor: BERND THISSEN / AFP / Profimedia

Nekadašnji napadač sarajevskog Željezničara, Teplica, Volfsburga, Mančester sitija, Rome, Intera, Fenerbahčea i pomenute Fiorentine tako je već u prvom nastupu za novi klub pokazao da će biti veliko pojačanje za Šalke, koje pretenduje za šampionsku titulu i povratak u najjaču Bundesligu.

Podsjetimo, Džeko se u Njemačku vratio prije samo tri dana, kada je nakon neslavne epizode u Firenci potpisao za Šalke.

Odmah se oglasio i Šalke. Novi Džekin klub u tri riječi potvrdio je ono što je svima odavno jasno: "Jednostavno, svjetska klasa".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Edin Džeko Bundesliga 2 Šalke

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC