Bundesliga pozdravila Edina Džeku: Emotivna objava povodom povratka u njemački fudbal

Zvanična stranica Bundeslige posvetila je emotivnu objavu Edinu Džeki povodom njegovog dolaska u Šalke.

Izvor: ROLF VENNENBERND / AFP / Profimedia

Povratak Edina Džeke u njemački fudbal kroz transfer u Šalke izazvao je ogroman interes i talas pozitivnih reakcija širom zemlje. Iskusni napadač se nakon mnogo godina vraća u ligu u kojoj je izgradio reputaciju jednog od najubojitijih špiceva svoje generacije.

Njemačka sportska javnost s velikim zadovoljstvom dočekala je vijest da će Džeko ponovo igrati na njemačkim terenima, ovaj put u dresu Šalkea. U Gelzenkirhenu već vlada euforija, a navijači se nadaju da bi bh. reprezentativac mogao debitovati već u nedjelju, 25. januara, u duelu protiv Kajzerslauterna, koji je zakazan za 13.30 sati.

Čim je transfer ozvaničen, društvene mreže su preplavili komentari, čestitke i poruke podrške. Reakcije su stizale sa svih strana – od bivših i sadašnjih fudbalera, ali i iz brojnih klubova širom Evrope.

Među onima koji su se oglasili bio je i Volfsburg, klub u kojem je Džeko ostvario svoje najveće uspjehe u Njemačkoj i osvojio titulu prvaka Bundeslige.

Ipak, jedna objava se posebno izdvojila. Otprilike sat vremena nakon zvanične potvrde transfera, i zvanični nalog Bundeslige posvetio je emotivnu poruku Džekinom povratku na njemačke terene, naglašavajući simboliku njegovog dolaska u Šalke.

"Povratak Edina Džeke u Njemačku je pravi trenutak da se zatvori puni krug.

Sa 21 godinom Džeko je stigao u Volfsburg i pomogao klubu da u svojoj drugoj sezoni, 2008/09, osvoji prvu i jedinu titulu prvaka Bundeslige – početak onoga što je postala blistava karijera bosanskog napadača.

Sada, sa 39 godina, Džeko se vraća u Bundesligu s jednako istorijskim ciljem: da pomogne Šalke da se vrati u elitni rang prvi put od ispadanja u sezoni 2022/23, dok su “kraljevsko plavi” trenutno na vrhu tabele.

Džeko je na početku svojih dvadesetih postigao 66 golova u 111 utakmica Bundeslige. Da vidimo koliko može zabiti na kraju tridesetih u 2. Bundesligi sa Šalkeom", navodi se u objavi Bundeslige.