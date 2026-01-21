Čini se da je sve gotovo: Edin Džeko ima novi klub!

Edin Džeko ide u Šalke.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Kako javlja Fabricio Romano, Edin Džeko u nastavku sezone nosiće dres Šalkea!

Najpoznatiji fudbalski insajder objavio je kako sve definitivno dogovoreno između Džeke i njemačkog kluba.

Nekoliko proteklih dana spominjala se mogućnost da dođe do ovog transfera, a sada je sve dobilo potvrdu čovjeka koji skoro nikad ne griješi.

Džeko će ove sedmice otputovati u Njemačku na ljekarske preglede.

Pojavile su se informacije kako će Džeko potpisati ugovor do kraja 2026. godine sa opcijom produženja na još jednu godinu, u slučaju da se Šalke vrati u društvo najboljih. Takođe, Fiorentina će od ovog transfera navodno dobiti "simbolično obeštećenje".

„Dijamanta“ će u Gelzenkirhenu dočekati bh. trener Miron Muslić kao i defanzivac reprezentacije BiH Nikola Katić. Vjerovatno je ovaj dvojac bio presudna tačka da Džeko odabere klub koji je trenutno prvoplasirani u „Cvajti“ i bori se za ulazak u Bundesligu. Pored ponude Šalkea, najbolji strijelac BiH u istoriji imao je ponudu i francuskog Pariza koju je odbio.

Kapiten reprezentacije BiH će se tako nakon 2011. godine prvi put vratiti u njemački fudbal nakon što je u dresu Volfsburga pokorio Bundesligu što mu je donijelo transfer u Mančester siti.