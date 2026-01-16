logo
Željezničar održao sastanak sa Edinom Džekom! Poznato o čemu su razgovarali

Autor Haris Krhalić
0

Šta se to sprema na Grbavici?

Edin Džeko Izvor: ErreRoberto/Shutterstock

Jutros se u domaćim medijima pojavila informacija kako je održan sastanak između Edina Džeke i predsjednika Željezničara Nijaza Brkovića.

Ubrzo je stigla i zvanična potvrda sa Grbavice da je sastanak održan, ali navijači Željezničara nisu saznali da li postoji mogućnost da se "dijamant" vrati na Grbavicu.

"Fudbalski klub Željezničar informiše javnost da je održan sastanak sa Edinom Džekom. Tom prilikom razgovarano je o budućim planovima i strateškom razvoju kluba, kao i o potencijalnim oblicima saradnje sa Edinom Džekom. Fudbalski klub Željezničar će svoje navijače pravovremeno i transparentno informisati o svim daljnjim dešavanjima", saopšteno je iz Željezničara.

Sigurno da bi povratak Džeke ove zime na Grbavicu bio prava transfer bomba. Kapiten reprezentacije BiH ima važeći ugovor sa Fiorentinom do juna 2026. godin, ali se od dolaska u redove "viole" nije naigrao pa je izvjesno da ga čeka nova selidba.

